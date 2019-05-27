РПЦ выдвинула Зеленскому ультиматум по церквям в Украине

В России надеются, что при президенте Владимире Зеленском в Украине изменится отношение к церквям РПЦ в нашей стране.

Об этом на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, заявил глава РПЦ, патриарх Кирилл, передает "РИА Новости".

"Совсем недавно произошло важное событие на Украине – сменился президент. Мы надеемся, что изменится политика государства в области церкви. Прежняя власть открыто встала на путь притеснения людей по религиозному принципу… Надеемся, что с приходом нового президента эти злоупотребления прекратятся", – сказал патриарх на встрече с Миятович в понедельник, 27 мая в Совете Европы в Страсбурге.

Кирилл полагает, что в Украине приняли законы, которые дискриминируют церковь, согласно которым государство вмешивается в религиозные дела.

"Это основополагающий принцип отношения государства к религиозной организации – не вмешиваться во внутренние дела, государство должно предоставлять религиозным организациями право называть себя так, как они предпочитают… Хотя вся Украинская православная церковь (РПЦ в Украине) состоит из украинских граждан, иерархия с украинскими паспортами, государство запрещает ей называться украинской, пытаясь представить ее как "церковь Российской Федерации". Но от России у нее полная автономия", – жаловался глава РПЦ.

Владимир Зеленский

Также Кирилл считает, что по новым законам в Украине отменили юрисдикции (подчинение) общин.

"Государство поощряло смену юрисдикционной принадлежности приходов… Введена очень странная процедура: любой житель населенного пункта, относится он к церкви или нет, православный или неверующий, более того, он мог даже не жить в этом населенном пункте по факту, но он имел право прийти на собрание общины и требовать смены ее юрисдикции. Чаще всего это приводило к протестам реальных прихожан. Тогда на них просто нападали. У нас много видео, когда людей избивают здоровые, крепкие парни. А потом объявляется о смене юрисдикции общины", – добавил глава РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети подняли на смех патриарха Кирилла. На праздничном богослужении в московском храме Христа Спасителя патриарха РПЦ сопровождало огромное количество охраны.

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