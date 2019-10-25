Россиянка умерла на курорте в Турции после развлечений

В Турции на курорте Алании умерла туристка из России, которая впала в кому после занятий аквааэробикой в отеле.

Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Анкаре. Скончалась женщина после проведенной операции.

"С сожалением вынуждены сообщить, что 23 октября, несмотря на предпринятые медиками меры, гражданка России скончалась", – сообщили в ведомстве.

По словам медиков, у туристки произошло кровоизлияние в мозг. Тело россиянки вскоре отправят на родину.

Женщина из Свердловской области приехала в Аланью с дочерью 6 октября. Через два дня она потеряла сознание после занятий аэробикой. У женщины случился инсульт и она была введена в искусственную кому.

Россиянка умерла в Турции zagranitsa.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции произошло несколько трагедий с россиянами. Один из них умер, летая на парашюте

Также на турецком курорте Аланья в бассейне отеля Maya World Beach утонула девочка из России 2013 года рождения. Это случилось через неделю после того, как в Турции трагически погибла другая девочка. 18 августа в Бодруме 12-летнюю россиянку засосало в трубу отельного бассейна.

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