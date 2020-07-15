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Россияне с криками "Путин – вор!" вышли на протесты против поправок к конституции: более 100 задержанных. Видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости России
1,8 т.
На акциях протеста против реформы конституции РФ задержали более 100 человек

На акциях протеста против реформы конституции РФ задержали более 100 человек . Медуза

Сотни человек приняли участие в акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге против реформы конституции России, во время которых собирали подписи с требованием отменить внесенные поправки.

Как сообщил Дождь, полиция начала задерживать протестующих, когда они попытались перекрыть движение автомобилей. О примерно 100 задержанных заявил Telegram-канал SotaVision.

Акция в Москве началась на Пушкинской площади около 19:00. Ее участники собирали подписи под требованием отменить поправки к конституции.

Спустя примерно два часа около 300 человек начали шествие. Они несли плакаты с призывами отменить результаты голосования по внесению правок в конституцию, которые позволят Путину многократно баллотироваться на пост президента России. Люди скандировали "Россия будет свободной!", "Путин вор!", "Долой царя!" и "Путин, уходи!".

Когда протестующие вышли на проезжую часть, полиция приступила к жестким задержаниям. Полицейские выхватывали из толпы людей, которые стояли даже не на проезжей части.

В Москве задержали десятки человек на стихийном шествии против поправок к Конституции

В Москве задержали десятки человек на стихийном шествии против поправок к Конституции (Дождь)

Как сообщила Медуза, среди тех кого отправили в автозаки, оказались журналисты РИА "Новостей" и TJournal, а также муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью, преподаватель Шанинки Борис Кагарлицкий, член московской ОНК Марина Литвинович.

Москве на акции против поправок к Конституции задержали более 100 человек

Москве на акции против поправок к Конституции задержали более 100 человек (Дождь)

Полиция просто выхватывала людей из толпы

Полиция просто выхватывала людей из толпы (Новая газета)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, россияне вышли на одиночные пикеты против изменений Конституции, в которых предусмотрено обнуление президентских сроков.

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