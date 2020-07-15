Россияне с криками "Путин – вор!" вышли на протесты против поправок к конституции: более 100 задержанных. Видео

На акциях протеста против реформы конституции РФ задержали более 100 человек . Медуза

Сотни человек приняли участие в акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге против реформы конституции России, во время которых собирали подписи с требованием отменить внесенные поправки.

Как сообщил Дождь, полиция начала задерживать протестующих, когда они попытались перекрыть движение автомобилей. О примерно 100 задержанных заявил Telegram-канал SotaVision.

Акция в Москве началась на Пушкинской площади около 19:00. Ее участники собирали подписи под требованием отменить поправки к конституции.

Спустя примерно два часа около 300 человек начали шествие. Они несли плакаты с призывами отменить результаты голосования по внесению правок в конституцию, которые позволят Путину многократно баллотироваться на пост президента России. Люди скандировали "Россия будет свободной!", "Путин вор!", "Долой царя!" и "Путин, уходи!".

Когда протестующие вышли на проезжую часть, полиция приступила к жестким задержаниям. Полицейские выхватывали из толпы людей, которые стояли даже не на проезжей части.

В Москве задержали десятки человек на стихийном шествии против поправок к Конституции (Дождь)

Как сообщила Медуза, среди тех кого отправили в автозаки, оказались журналисты РИА "Новостей" и TJournal, а также муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью, преподаватель Шанинки Борис Кагарлицкий, член московской ОНК Марина Литвинович.

Москве на акции против поправок к Конституции задержали более 100 человек (Дождь)

Полиция просто выхватывала людей из толпы (Новая газета)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, россияне вышли на одиночные пикеты против изменений Конституции, в которых предусмотрено обнуление президентских сроков.