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1 декабря • обновлено в 06:14
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Россия испытала смертоносное оружие: видео применения

11.9т
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Россияне впервые испытали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в Арктике

Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники, один из которых заявил, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

Ракетный комплекс "Кинжал"

Ракетный комплекс "Кинжал"

"РИА Новости"

Согласно мловам еще одного собеседника агентства, тесты, в ходе которых взлетевший с аэродрома Оленегорска истребитель МиГ-31К выстрелил гиперзвуковой ракетой по полигону Пембой, состоялись в середине ноября.

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Впервые "Кинжал" показали широкой публике в августе на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Место
Россия
Тег
оружие
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Santi Amonito
Santi Amonito
На ней должен был лететь путинху*ло.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Ка цапы с испариной на узколобой козлячей морде изучают диковинную штуку-Унитазы, а вдруг рванет?!
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Junio Van
Junio Van
рагули, не сссать! это мультики )))
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