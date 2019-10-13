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13 октября • обновлено в 16:19
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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Россия идет с молотка

2.7т

После того как России не получилось продать Китаю акции монополии “Роснефть” с молотка терпящая финансовое бедствие мировая бензоколонка стала пускать свои месторождения “чёрного золота” в Сибири.

Так, стало известно, что Китаю было предложено приобрести долю в месторождениях нефти на севере Восточной Сибири размером в 40%. Речь идет о выкупе доли месторождений на Ванкорском кластере, являющимся крупнейшим не истощенным запасником в РФ, объемы которого оценивают в миллиард тонн. А это, между прочим, 8,6% от всех рентабельных запасов нефти в России.

Что же, ситуация весьма показательна. Ведь Россия, неспособная развивать имеющиеся у неё месторождения, из-за отсутствия технологий, пытается выйти из ситуации, привлекая в свои проекты иностранных инвесторов. В первую очередь тех, которые особого внимания на западные санкции не обращают и не брезгуют бизнес контактами с РФ.

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Правда, подобного рода инвестиции, больше напоминают попросту распродажу тех немногих месторождений, что ещё могут приносить России прибыль. Хотя и в этом есть определенный смысл.

Ведь, что Минэнерго РФ, что Роснедра, все в один голос твердят, что в ближайшей перспективе нефть престанет кормить Россию, а продажа месторождений принесёт единовременно от $3 млрд до $7 млрд, которые можно будет спешно вывести в офшор и радоваться жизни, на фоне всеобщей деградации страны.

Но, что самое интересное в этой истории, так это то, что для повышения привлекательности месторождений для потенциальных покупателей, планируют внести особые налоговые льготы. В свою очередь, снижая налоговое бремя для добычи на нефтяных месторождениях, налоги будут повышены для населения.

В общем, прямо таки настоящее “комбо” от процветающей и встающей с колен “сверхдержавы”!

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Злой одессит Злой одессит
Темы
Мировые цены на нефть Блог о событиях в мире
Теги
"Роснефть" нефть
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Исаев Денис
Исаев Денис
Это называется инвестиции в энергетический сектор, при чём работать инвестор будет по российским законам, хотя откуда глупому животному из нищей страны четвёртого мира знать, что означает это слово, ему ближе и роднее слово кредит., коих его страна как собака блох набрала.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Як не заходу, то Китаю розпродасться, а той не буде панькатися на відміну від заходу, про екологію, місцеве населення, культуру і тп
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
СКОРО! Ждите, Ждуны! Очередная победа ЗлогоДе бил а над Россией! Но на всякий случай - без фамилии победившего! АТО вдруг *а нас за шо*
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