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23 марта • обновлено в 16:49
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Геннадий Гудков
Геннадий Гудков
Российский политик Все статьи автора

Российские СМИ больны паранойей

7.9т

Прокремлевские СМИ в России распространяют фейки о коронавирусе на нескольких языках, чтобы подорвать доверие общества к системам здравоохранения стран ЕС, пишет FT

Это называется параноидальный бред второй степени. Совершенно очевидно, что коронавирус - никакое не биологическое оружие. Оно слишком слабое как для него. Существуют тысячи способов уничтожать людей гораздо более эффективным способом, гораздо более быстро и безпроблемно. Это первое.

Второе. Совершенно очевидно, что коронавирус мог стать каким-то неудачным медицинским экспериментом в какой-нибудь китайской лаборатории. Я согласен с тем, что могла быть какая-то медицинская ошибка, при которой штамп оказался таким болезнетворным, да еще и заразным. Не исключаю, что так оно и было. Но это случайность. Могла быть погрешность в работе, могла быть какая-то ошибка ученых, может, произошла мутация какого-то гена, но ни в коем случае коронавирус не является специально созданной угрозой. Он слишком слабый.

Я больше склоняюсь к версии, что произошла мутация гена, который раньше был безобиден пусть даже на каком-то рынке. Второе - это ошибка ученых или биологов, которые работали над какими-то вакцинами, им для испытания нужен был штамп коронавируса, что-то они куда-то внесли и могла произойти ошибка. Но совершенно точно, что это не биологическое оружие и не умысел и это точно не имеет никакого отношения ни к какой конспирологии.

К сожалению, российские СМИ больны второй степенью конспирологического параноидального расстройства, которое готово объяснить все, что угодно, только не то, что на самом деле есть.

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Геннадий Гудков Геннадий Гудков
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Если это БИО ОРУЖИЕ, то запущено РосПЕдирацией через Китай !!! Но сделано как и все на РАСИИ, через ЖО ПУ и ЖОПОРУКИМИ!!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
"Это называется параноидальный бред второй степени. Совершенно очевидно, что коронавирус - никакое не биологическое оружие." Гудков, если почитать тот же обоз, то чего здесь только пишут. Все в пределах дозволенного, излагаются версии, мало ли. Какойнить Гудков такое порой выдаст, однако его идиотом не называют ибо за копейку госдеповскую старается. Ну раз больше нечем ему на хлеб снискать на пропитание.
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