Члены украинской делегации в ПАСЕ, журналисты и просто небезразличные граждане прямо-таки отпинали её морально. В этот день Скабеева рассчитывала нарваться на скандал. Поймать джек-пот. Три оплеухи за день. Это слишком даже для неё.

Все началось с выступления Ирина Геращенко перед журналистами. Когда вице-спикер Верховной Рады говорила о политзаключенных и призывала Россию забрать своих пленных и отдать украинцев, Скабеева принялась перебивать ее и обвинять во лжи. Тогда один из журналистов просто вытолкал Скабееву из кадра, - пишет Лариса Волошина для ДС. - Присутствовавший рядом нардеп Береза, подошел и оттеснил пропагандистку, не давая ей встать перед Ириной и сорвать общение с прессой. После того как Геращенко закончила речь и ушла, отказав россиянам в комментарии, Береза жестко осадил Скабееву назвав ее "мазохистской".

Чуть позже другой народный депутат Украины, Алексей Гончаренко, вручил Скабеевой "приз зрительских симпатий" - рулон туалетной бумаги, пообещав в следующий раз подарить кляп. Ну и вишенка на торте. Когда пропагандистка попыталась помешать прямому эфиру телеканала "Прямой" с председателем украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым, украинская журналистка Ольга Шилкина, обратившись к ней сказала: "Вы аннексировали Крым, вы аннексировали нашу территорию, мы не дадим аннексировать наш прямой эфир. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется - рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать". Надо было видеть лицо Скабеевой. Она наконец-то замолкла. А журналистка и Арьев спокойно продолжили эфир.

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Ни Берёза, ни Арьев, ни Гончаренко, ни Геращенко и пальцем не тронули Скабееву. Именно украинские журналисты закрывали пропагандистке рот. Война на востоке Украины, как и аннексия Крыма, для российских пропагандистов не более чем информационная игра. Для украинцев же она - болезненная реальность. Так, например, Ольга Шилкина до войны работала в донецкой телекомпании "Юнион". Да и остальные украинцы за эти годы видели столько людского горя и смертей, что не будут спокойно смотреть, как нахалы измываются над их страной.

Любопытно даже не то, что провокация Скабеевой проходила по классической гопнической схемой. Приманка, ловля на живца, куратор - он же разводила, который в нужный момент должен поднять шум. Примечательно другое. Российские махинаторы не учли, что их выходки увидят не только российские телезрители. Стремясь показать несдержанность украинских нардепов, они совершенно забыли, что в глазах украинцев они предстанут так, как их покажут украинские журналисты. А именно хамами, наглецами и неадекватными провокаторами, которым не то что верить, к которым приближаться небезопасно. Российская пропаганда давно превратилась в "вещь в себе". Она никого не убеждает и никого не привлекает на российскую сторону. Стоило ли тратить миллиарды долларов, чтобы не иметь никакого влияния на публику, находящуюся за пределами и без того лояльной аудитории?

Заявляя о нападении на женщину, член российской делегации, который истово звал охрану, так не рискнул приблизится к украинскому нардепу. Этот "настоящий русский мужик" даже не попытался сделать вид, что собирается защищать женщину. Выглядело это ой как нескрепно. Мало того, что российская делегация вчистую проиграла дипломатический бой. Так еще и Скабееву не уберегла.

В итоге, чтобы попытаться отстоять "честь пропагандистки", России пришло расчехлить свое самое грозное оружие - президента Чечни Рамзана Кадырова. Последний сначала традиционно потребовал от "братского украинского народа" прогнать или призвать к порядку нынешнюю украинскую власть, а после пригрозил лично Бориславу Березу, что, если тот "должным образом" перед Скабеевой не извиниться "обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

Тут нужно напомнить, что практика выбивания угрозами публичных извинений в России распространена достаточно широко, в том числе подобное практикует и лично Рамзан Кадыров. Вот только впечатление это производит преимущественно на российских юношей пубертатного возраста, а в Украине разве что на Владимира Зеленского.

Был еще один момент, на который мало кто обратил внимание. Рассчитывая спровоцировать Ирину Геращенко, в тот момент, когда представитель Украины в трехсторонней контактной группе зачитывала имена российских граждан, предлагаемых Украиной к обмену, Скабеева закричала: "Они военнопленные!". Таким образом дама, которая пять лет убеждала российскую публику, что "нас там нет", призналась в том, что за шахтерами, трактористами и заблудившимися отпускниками скрываются российские кадровые военные, попавшие в плен.

Россияне явно рассчитывали на то, что украинские народные депутаты не выдержат хамства. Им было важно показать, что "хунта" все так же кровава и хочет на завтрак русскоязычных младенцев. Вот только они сами опровергали свои же пропагандистки штампы, разрушали скрепы и пафосные великодержавные стереотипы.

Интересно, поняли ли люди, попытавшиеся использовать любимицу российских телезрителей в качестве приманки, что сами прямо на глазах у своих телезрителей подтвердили все, о чем говорили украинцы? И то, что на Донбассе воюют российские войска, и то, что Крым аннексирован, и то, что никакая туалетная бумага от продуктов их профессиональной деятельности российских телезрителей уже не спасет. Но главное, что они совершенно бессильны уравнять свой пропагандистский бред с фактами, которые украинцы доносят до мира и которые становятся основой важнейших международных решений. Это провал, господа лжецы!

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