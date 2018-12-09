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Путинского министра поймали на нарушении закона: в чем дело

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незаконно участвовал в съезде "Единой России" 7 и 8 декабря.

Об этом заявил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает Росбалт. Так, главный полицейский России нарушил часть 2 статьи 7 закона "О полиции", которая запрещает сотруднику полиции принимать участие в деятельности политических партий.

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Как следует из части 1 статьи 24 закона "О политических партиях", съезд партии относится к политической деятельности.

Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев

РИА

Администратор сообщества "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов намерен в связи с этим подать обращения в Генпрокуратуру и администрацию президента. В то же время в пресс-службе МВД заявили, что действия Колокольцева не нарушали закон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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