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Путина обидели! В России объявили ''войну'' известным блогерам

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На известного российского журналиста Юрия Дудя, а также ведущую популярного тревел-шоу "Орел и Решка", инста-блогершу Анастасию Ивлееву подан судовой иск.

Как сообщает "Дождь", он поступил в Мещанский суд Москвы.

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина сообщила, что истец потребовал от знаменитостей по 50 миллионов рублей (более 20,9 миллионов гривен).

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Отмечается, что в иске "о защите чести, достоинства и деловой репутации" указана только фамилия и инициалы заявителя — "Бестаев А.А." Он потребовал опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью Ивлеевой Дудю. Что именно вызвало претензии, неизвестно.

Анастасия Ивлеева и Юрий Дудь

Анастасия Ивлеева и Юрий Дудь

Скриншот

Представитель Ивлеевой рассказал, что иск Бестаева они еще не получили.

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Предпологается, что иск подал некий Артур Бестаев, который в сентябре 2018 года написал в российской соцсети "ВКонтакте", что его возмутил ответ Ивлеевой на традиционный вопрос Дудя "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?" Этот вопрос ведущий задал гостье в рамках интервью проекта "вДудь".

Анастасия Ивлеева и Юрий Дудь

Анастасия Ивлеева и Юрий Дудь

Скриншот

"Ты не за***лся?" — ответила тогда блогер. После обнародования видеоролика с интервью Бестаев потребовал удаления материала, разместив ссылку на соответствующую петицию.

Путина обидели! В России объявили ''войну'' известным блогерам

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дудя разнесли за цинизм во время интервью из-за того, что он довел известного российского актера до слез.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Юрий ДудьАнастасия ИвлееваВладимир Путин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнессудскандалыНовости России
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Федоров Федор
Федоров Федор
Так и не понял из статьи,причем "обидившийся Путин" и какой-то чел,подавший иск о защите чести и достоинства?Какой свидомой логикой обоз это связал воедино?Чел обиделся за Путина и подал иск о защите его чести и достоинства Путина?Такая посыл это опуса ?))))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"...обидели юродивого..."
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Демократия по сруски)
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