Путина обидели! В России объявили ''войну'' известным блогерам

На известного российского журналиста Юрия Дудя, а также ведущую популярного тревел-шоу "Орел и Решка", инста-блогершу Анастасию Ивлееву подан судовой иск.
Как сообщает "Дождь", он поступил в Мещанский суд Москвы.
Пресс-секретарь суда Юлия Котомина сообщила, что истец потребовал от знаменитостей по 50 миллионов рублей (более 20,9 миллионов гривен).
Отмечается, что в иске "о защите чести, достоинства и деловой репутации" указана только фамилия и инициалы заявителя — "Бестаев А.А." Он потребовал опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью Ивлеевой Дудю. Что именно вызвало претензии, неизвестно.
Анастасия Ивлеева и Юрий Дудь
Скриншот
Представитель Ивлеевой рассказал, что иск Бестаева они еще не получили.
Предпологается, что иск подал некий Артур Бестаев, который в сентябре 2018 года написал в российской соцсети "ВКонтакте", что его возмутил ответ Ивлеевой на традиционный вопрос Дудя "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?" Этот вопрос ведущий задал гостье в рамках интервью проекта "вДудь".
Анастасия Ивлеева и Юрий Дудь
Скриншот
"Ты не за***лся?" — ответила тогда блогер. После обнародования видеоролика с интервью Бестаев потребовал удаления материала, разместив ссылку на соответствующую петицию.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
Как писал OBOZREVATEL, ранее Дудя разнесли за цинизм во время интервью из-за того, что он довел известного российского актера до слез.
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