Путин выдохнул? В России скончался главный носитель тайны гибели "Курска"

В Санкт-Петербурге (Россия) после продолжительной болезни скончался вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил спасательными работами во время катастрофы подлодки "Курск".

Вице-адмирал ушел из жизни 19 октября. В ноябре ему исполнилось бы 70 лет, пишет издание "Фонтанка".

Михаил Моцак руководил операцией по спасению экипажа подводной лодки К-141 "Курск". В августе 2000 года погиб весь личный состав – 118 человек. Вице-адмирала Моцака и капитана 1-го ранга Тесленко следствие назвало виновными в том, что на флоте не проводилось должных тренировок, из-за чего спасение экипажа началось слишком поздно.

После скандального расследования и отставки Моцак работал помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Впоследствии он стал генеральным директором частной компании по строительству кораблей.

Михаил Моцак tass.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка "Курск", все 118 членов экипажа погибли.

Большинство из членов экипажа погибли почти сразу, но некоторые моряки умирали несколько суток, напрасно ожидая спасения. Об трагедии до сих пор идут споры, она буквально окутана тайнами. Российские власти почти 20 лет спустя так и не рассекретили данные об аварии субмарины.

Президент России Владимир Путин во время трагедии "прославился" издевательской репликой о подлодке Курск: "Она утонула".

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