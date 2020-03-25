Путин срочно обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин 25 марта экстренно обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса в мире.

В своей речи, которую трансдировали пропагандистские федеральные каналы, он анонсировал такие изменения в связи с ситуацией:

голосование за изменения к Конституции РФ переносится на неопределенную дату;

рабочая неделя с 28 марта по 5 апреля полностью станет выходной;

россияне получат "каникулы" по ипотеке и потребительским кредитам;

малый бизнес получит отсрочку по кредитам и налогам, а также защиту от банкротства по долгам;

страховые взносы из зарплаты снизят с 30% до 15% для тех, у кого зарплата выше МРОТ;

семьи с детьми в течение ближайших трех месяцев будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

Владимир Путин РБК

Отдельно внимание глава страны-агрессора удилел переносу голосования за поправки к Конституции РФ с 22 апреля. Эти изменения предусматривают, в том числе, обнуление его президентских сроков для баллотирования на следующих выборах.

"Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", – сказал Путин.

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