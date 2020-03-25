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25 марта • обновлено в 16:31
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Путин срочно обратился к россиянам из-за коронавируса

3.6т
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Президент России Владимир Путин 25 марта экстренно обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса в мире.

В своей речи, которую трансдировали пропагандистские федеральные каналы, он анонсировал такие изменения в связи с ситуацией:

  • голосование за изменения к Конституции РФ переносится на неопределенную дату;

  • рабочая неделя с 28 марта по 5 апреля полностью станет выходной;

  • россияне получат "каникулы" по ипотеке и потребительским кредитам;

  • малый бизнес получит отсрочку по кредитам и налогам, а также защиту от банкротства по долгам;

  • страховые взносы из зарплаты снизят с 30% до 15% для тех, у кого зарплата выше МРОТ;

  • семьи с детьми в течение ближайших трех месяцев будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

Владимир Путин

Владимир Путин

РБК

Отдельно внимание глава страны-агрессора удилел переносу голосования за поправки к Конституции РФ с 22 апреля. Эти изменения предусматривают, в том числе, обнуление его президентских сроков для баллотирования на следующих выборах.

"Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", – сказал Путин.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Лучший президент в мире. Я завидую россиянам
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Как у них это получается? Коротко, по делу, эффективно...
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