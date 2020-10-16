Россия печально отличилась. Она, вероятно, станет первой страной – постоянным членом Совета Безопасности ООН, чей бывший глава правительства – Сергей Кириенко – окажется под международными санкциями за покушение на убийство путем отравления, – пишет Константин Эггерт для DW. – Так утверждают немецкое агентство dpa и The New York Times.

География отравления Навального

Санкции должен ввести Европейский Союз в качестве наказания за попытку отравления Алексея Навального разновидностью боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Среди тех, кто, как сообщают СМИ, окажутся в санкционном списке, помимо первого заместителя главы администрации президента (АП) Кириенко значатся глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, два чина из министерства обороны, полномочный представитель Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло плюс Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. В нем, как предполагают, разрабатывали и, вероятно, продолжают совершенствовать "Новичок".

Коллеги-журналисты обратили внимание на то, что одна из лабораторий института располагается в Шиханах Саратовской области, и, стало быть, она формально находилась в зоне ответственности Сергея Кириенко, когда тот с 2000 по 2005 годы был президентским полпредом в Приволжском федеральном округе. А в зоне ответственности Меняйло - Томск, где предположительно Навального отравили, и Омск, где он был в больнице.

Ни один из шести внесенных в санкционный список российских чиновников, скорее всего, не ездит в ЕС и не имеет там активов (хотя кто знает - жизнь российской верхушки полна чудес и загадок). Если источники не подвели dpa и The New York Times, то символическое назначение согласованных санкций очевидно: прямое обвинение Кремля в организации покушения на российского оппозиционера номер один. Это целенаправленный удар по авторитету лично Владимира Путина, тем более неприятный, что нанесли его канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Эмманюэль Макрон - два европейских политика, которые до последнего отстаивали необходимость сохранения диалога с Москвой любой ценой.

Путин сердится

Путин, который предполагал, к чему идет дело, дал ответ заранее, через Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России накануне выступал на презентации доклада "Валдайского клуба". Клуб - карманная структура Кремля, объединяющая придворных политологов на зарплате у ведомства Сергея Кириенко, а также западных экспертов, которых путинский режим либо покупает, либо ловит на тщеславии.

Речь Лаврова ничем не отличалась от всех его выступлений последних лет. В ней были все дежурные клише: многополярный мир, эгоистичный Запад, который всех учит жить, стремящиеся к мировой гегемонии США, победа во Второй мировой и, конечно, белая, пушистая, хранящая международное право Россия Путина. Но буквально три-четыре фразы прозвучали неожиданно жестко. Лавров пригрозил прервать диалог с ЕС и фактически напрямую увязал это с делом Навального.

В Кремле привыкли делить Евросоюз на три группы стран. В первую входят те государства, которые считают общение с Москвой необходимым и даже полезным, и чей бизнес ластится к Кремлю. В лидерах здесь Германия, Франция, Италия, Австрия. Во второй - разнообразные датчане, нидерландцы и ирландцы, для которых Россия - не такой приоритет. В третью входят, в основном, страны Центральной Европы и Балтии. Там живут сплошные "русофобы", которые досаждают первым и плохо влияют на вторых.

Гнев Лаврова и Путина – отражение их бессилия

Угрозы Лаврова, упрекнувшего в неуважении к России лично главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), - это типичная реакция российского начальника, которого вдруг ослушались те, чью лояльность они привык принимать как должное. Лавров транслирует Путина. А Путин хочет, чтобы в Берлине, Риме, Париже испугались, чтобы представили себе, как он парой бомбардировок в Сирии отправит еще миллион беженцев через границу ЕС, поделит Ливию с Эрдоганом, проплатит беспорядки ультраправых или анархистов, положит хакерской атакой Франкфуртскую биржу.

В Кремле мечтают, чтобы Siemens и Daimler, Raiffeisenbank и Louis Vuitton, Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и Сильвио Берлускони бросились умолять свои правительства сменить гнев на милость, забыть про "этого националиста Навального", вспомнить об интересах бизнеса и "услышать" Москву.

Однако у Путина что-то пошло по-настоящему не так. Покушение на Навального, народное восстание в Беларуси и армяно-азербайджанский конфликт внезапно будто софитами высветили несколько простых истин: российское руководство превратило боевые отравляющие вещества в повседневный инструмент внутренней и внешней политики; оно считает одним из главных своих интересов неограниченную и безусловную поддержку самых отвратительных диктатур; наконец, его претензии на контроль и способность стабилизировать постсоветское пространство, мягко говоря, преувеличены, а, по правде говоря, – фальшивы.

Российский режим стал выглядеть в глазах европейцев по-настоящему ненадежным и опасным. И хотя та же Ангела Меркель не готова пока идти на самые радикальные шаги (например, заморозить проект строительства газопровода "Северный поток-2"), но впечатление опасности и ненадежности стереть будет практически невозможно, кто бы ни стал завтра канцлером или послезавтра - президентом Франции. Гнев Лаврова-Путина – отражение их бессилия изменить это крайне неприятное для режима положение вещей. Кремль в тупике, и сегодня трудно себе представить, что те люди, которое завели в него Россию, смогут найти достойный выход из мрака.

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