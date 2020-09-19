Путин похвастался уникальным сверхоружием России и назвал его автора

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает современным оружием, которого "нет ни у кого в мире" – ракетный комплекс"Авангард".

Об этом лидер россиян рассказал во время онлайн-встречи с ракетостроителем Гербертом Ефремовым, передает пресс-служба Кремля.

Сперва Путин пожаловался, что Россия была в роли догоняющих в гонке вооружений, что ставило страну в опасное положение.

"Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракет и межконтинентальной техники. По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. И по факту это было явным опасным нарушением стратегического баланса", – отметил он.

Потом Путин добавил, что только сейчас Россия получила новейшее оружие.

"Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире!" – сказал президент РФ.

По словам Путина, "Авангард" – это система с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, что стало новым видом стратегического оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологии гиперзвукового оружия.