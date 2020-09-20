Путин оправдался из-за обвинений Трампа о "краже" гиперзвуковых ракет

Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологий звукового оружия
Президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения главы США
Он заявил, когда в России начали разработку ракет
Президент России Владимир Путин ответил на обвинения президента США Дональда Трампа в похищении технологий звукового оружия.
По его словам, работы по созданию такого оружия ведутся в РФ с 2004 года. Об этом Путин сообщил во время разговора с разработчиком гиперзвуковых ракет "Авангард" Гербертом Ефремовым, передает DW.
Президент России уточнил, что Вашингтон вынудил Москву начать разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по противоракетной обороне (ПРО).
"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", – сказал Путин, не упоминая при этом Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает современным оружием, которого "нет ни у кого в мире" – ракетный комплекс"Авангард".
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологии гиперзвукового оружия.