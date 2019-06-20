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Путин опозорился в прямом эфире из-за строительства моста

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Президент России Владимир Путин оконфузился во время "прямой линии", говоря о строительстве моста через реку Лену в Якутии.

Как передает МБХ-медиа в телеграм-канале, Путин процитировал свои же слова, отвечая на вопрос россиян.

Так, в 2012 году Путин говорил: "Для развития города надо, конечно, решить рано или поздно".

Теперь же он вновь повторил свою "отмазку": "Рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше".

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Владимир Путин

Владимир Путин

скриншот

"Интересно, что будет еще через семь лет?" - интересуется ресурс, отмечая, что проект в Якутии не могли реализовать из-за строительства Крымского моста.

Путин опозорился в прямом эфире из-за строительства моста

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин едва не расплакался в прямом эфире, отвечая на вопрос о том, за что ему стыдно в своей жизни.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Читаешь укр сми, создаётся впечатление, что за его общением с россиянами, в нэньке следили больше чем в России. Путин президент Украины? вроде нет.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы смотрите прямой эфир с Темнейшим??? Куда сбу смотрит??? Нация д*билов!!!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Надо было Путину спросить про стеклянный мост)
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