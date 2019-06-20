Путин опозорился в прямом эфире из-за строительства моста

Президент России Владимир Путин оконфузился во время "прямой линии", говоря о строительстве моста через реку Лену в Якутии.
Как передает МБХ-медиа в телеграм-канале, Путин процитировал свои же слова, отвечая на вопрос россиян.
Так, в 2012 году Путин говорил: "Для развития города надо, конечно, решить рано или поздно".
Теперь же он вновь повторил свою "отмазку": "Рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше".
Владимир Путин
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"Интересно, что будет еще через семь лет?" - интересуется ресурс, отмечая, что проект в Якутии не могли реализовать из-за строительства Крымского моста.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин едва не расплакался в прямом эфире, отвечая на вопрос о том, за что ему стыдно в своей жизни.
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