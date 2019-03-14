Путин оговорился про "петушка" и попал на видео

Президент РФ Владимир Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

Об этом в Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смрнов. Отмечается, что казус произошел во время общения с главой РСПП Александром Шохиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ой... Все мы любим Крылова... Помните? Петушка хвалит...", - тут Путин на секунду замолчал, поняв, что сказал глупость, но вскоре продолжил: "кукушка хвалит петушка, за то что хвалит он кукушку... петуха".

Отметим, что оригинальная цитата из басни Крылова звучит так:

"Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—

Все ваша музыка плоха!

За что же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку".

Пользователи сети сразу же высмеяли необразованность Путина.

"Басни, анекдоты, сказки. Прям не президент, а былинный Садко. Гуслей не хватает", "Брезидент Прежнев, блин", "Кукушка у петушка поехала, похоже заговаривается дедушка", "Кукуха у петушка явно потекла", "Старичок-петушок совсем кукушкой поехал", "Везите его в психушку пока беды дед не натворил", "Путин и кукушка с петушком", "Дед выжил из ума. Похож на Ленина на последней фотографии. У меня собака также глаза пучит, когда боится", "Путин – петух", – смеялись в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин разозлил россиян "подачкой" для РПЦ.

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