Путина одно время называли многоходовщиком, потом – перестали так называть и вроде бы как забыли об этом вовсе. В самом деле, российская пресса теперь ехидно рассуждает о том, кто первым передаст старику коронавирус. Ведь корону ему уже как-то вручали, остался только вирус. При этом, интрига там такая. Некто Песков, которого называют пресс-секретарем Путина, присутствовал на тусовке геронтолого-эстрадного характера, где собрались выжившие из ума пердуны, которые эстрадой-то были еще при совке. Но дело не в том, что собрать в одном месте столько деменциалов было каким-то мазохистским актом, а в том, что там находился экс-певец совковой эстрады Лев Лещенко, известный своей песней "Из полей, доносится – налей!"

В общем, ничего особенного в этом уже давно маразматичном старпере не было и нет, кроме того, что он хорошо подхватил коронавирус. При этом, он вещал о том, что никакого коронавируса и нет вовсе, а придумали все это жидо-масоны и связанные с ними пиндосы.

И все бы ничего, но на таких тусовках принято демонстрировать приветствие в виде обнимашек-целовашек. И вот чаша сия не минула Пескова, который проделал этот церемониал с Лещенко и с теми, с кем Лещенко уже успешно "законтачил". В свою очередь, Песков имеет доступ к телу самого недоимператора.

С другой стороны, Путин часто общался с доктором, которого определил главврачом специальной, антикоронавирусной больницы под Москвой. И вот теперь все гадают о том, когда именно врач подхватил заразу, до того, как в последний раз контактировал с Путиным или уже после?

Но по тону этих обсуждений уже явно чувствуется надежда на то, что хоть кто-то ему подкинул замечательную болезнь, а уж если случится его подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, то ему точно найдут что подключить, начиная от бытового пылесоса и до промышленной установки, известной в народе как "пескоструйка". Главное, чтобы он отвлекся от сознания. А все почему? Да потому, что недавно снова вернулось определение "многоходовщик".

И тут уже без шуток. Сейчас мы попытаемся восстановить одну из таких длинных комбинаций, которую заметили многие, и даже в самой РФ. Если какие-то элементы будут упущены, то не намеренно, а просто потому, что эти строки пишутся уже глубокой ночью.

Итак. Сечин, глава Роснефти, долго и нудно рассказывал деду о том, что американцы оборзели и лезут со своей дешевой нефтью в Европу. Причем, не просто в Европу, а даже в Беларусь. В связи с этим, Сечин уговаривал Путина залить нефтью эту самую Европу, чтобы погубить "сланцевиков" из США.

Путин согласился, и в начале месяца анонсировал выход РФ из сделки ОПЕК+, и при этом пояснил, что так выкинут из Европы американцев.

Через неделю – это было сделано. РФ заявила о том, что снимает с себя все ограничения по добыче нефти. Буквально через день Саудовская Аравия объявила то же самое и анонсировала просто гигантское увеличение добычи нефти и невероятные скидки для нефти, предлагаемой потребителям Европы и Китая, основным рынкам сбыта российской нефти.

Цена ее сразу же стала падать и на сегодня – упала вдвое, а российская нефть просто встала без сбыта. По состоянию на вчера:

"Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года – 13 долларов за баррель…

Скидка на Urals осталась прежней – 4,75 доллара на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года…

Цена российской нефти в Европе упала ниже стоимости мазута. 30 марта высокосернистый мазут в Северо-Западной Европе продавался по цене с премией в $1,19/барр. к цене Urals".

В Европе стало сложно продать российскую нефть даже за такие деньги, а в Китае просто исключили российских поставщиков из тендеров. Мотивировали это тем, что не хотят проблем с американцами, которые обложили российскую нефтянку санкциями, в том числе, за Венесуэлу. И вот российская пресса так отмечает промежуточный результат еще незаконченной многоходовки:

"Своим поведением КНР наносит предательский удар в спину РФ…

Прекращение поставок энергоносителей на экспорт может привести к краху отечественную экономику и даже повлиять на местные политические элиты. По мнению эксперта, ситуация направлена на смену власти в стране".

Это такое пишут в российской прессе уже открыто и добавляют:

"Я (российский эксперт – ред.) вижу скоординированные действия правящих элит наших так называемых "партнеров" и "друзей". С США все понятно, но никто не ожидал, что нож в спину России воткнет Китай".

И вот, когда все это стало понятно, и даже то, что с наказанием американцев как-то не очень сложилось, Путин начинает лихорадочно действовать и выдавать меседжи через своих холуев. Раз Китай сослался на американские санкции, то надо как-то уговорить Трампа отменить их. И это при том, что пару лет подряд Путин, голосом пионера, вещал о том, что санкции – это что-то замечательное и что от них пострадает Запад, а РФ только выиграет. Но тут оказалось, что Запад как-то не захотел страдать в том стиле, который предвидел Путин, а вот что РФ встанет раком, стало отчетливо заметно.

Поэтому Роснефть срочно передает венесуэльские активы специально слепленной государственной конторе, чтобы выйти из-под санкций. Просто бросить и уйти – нельзя, поскольку Мадуре дали несколько миллиардов денег как раз под эти активы. Но вместо того, чтобы чисто бросить и уйти оттуда, Путин и Сечин повели многоходовку дальше и решили, что американцы не догадаются, что их дурят, что одна госкорпорация передает активы другой государственной структуре, чтобы одурачить тупых пиндосов, которых они только что с помпой пытались выкинуть из Европы.

А сам Путин теперь делает морду ослика Иа на день рождения и с печалью в голосе рассказывает о том, что в пору страшной эпидемии, он просит снять с него санкции. В общем, из Геракла или Аполлона Путин сразу превратился в лысого брючного змея, который пытается разжалобить того, кого только что пытался укусить.

Но самое неприятное здесь то, что между началом этой многоходовки и таким ее печальным развитием, прошел всего месяц и все видят цену этой многоходвки просто не вооруженным взглядом. Именно по этой причине, россияне усиленно гадают, кто же окажется героем, пресс секретарь или доктор, хотя некоторые полагают, что кашу маслом не испортишь и могли бы отличиться оба товарища. Для Путина даже место в мавзолее присмотрели, сверху Ленина. Даже разработали слоган для названия экспоната: "1+1".

Ну что же, наверное, многие хотели бы наблюдать, как деда подключат к пылесосу. Но вряд ли. Все случится менее драматично.

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