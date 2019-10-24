Путин готовит преемника? В Кремле ответили на заявление Киселева

В Кремле заявили, что не думают о возможном преемнике президента России Владимира Путина, а якобы занимаются напряженной работой.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"До выборов президента еще далеко", — сказал Песков, комментируя слова российского пропагандиста Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы готовит себе преемника на посту главы государства.

Владимир Путин

Песков также отметил, что Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем государственном посту.

Напомним, рупор Кремля Киселев заявил, что Путин думает о преемнике "с утра до вечера каждый день". Он также выразил мнение, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти.

Как писал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей подметили странную метаморфозу Путина. В сеть попало архивное фото главы РФ с президентом Франции Жаком Шираком. На снимке 15-летней давности российский лидер выглядит старше, чем его коллега

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