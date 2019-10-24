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24 октября • обновлено в 13:38
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Путин готовит преемника? В Кремле ответили на заявление Киселева

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В Кремле заявили, что не думают о возможном преемнике президента России Владимира Путина, а якобы занимаются напряженной работой.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"До выборов президента еще далеко", — сказал Песков, комментируя слова российского пропагандиста Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы готовит себе преемника на посту главы государства.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Песков также отметил, что Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем государственном посту.

Напомним, рупор Кремля Киселев заявил, что Путин думает о преемнике "с утра до вечера каждый день". Он также выразил мнение, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти.

Как писал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей подметили странную метаморфозу Путина. В сеть попало архивное фото главы РФ с президентом Франции Жаком Шираком. На снимке 15-летней давности российский лидер выглядит старше, чем его коллега

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков Дмитрий Киселев
Тег
Новости России
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Мне кажется у Путина других дел навалом. А нормальных организаторов во власти, способных заменить Путина, в России хватает, не то что на Украине... Кужугетович, например...
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Уж слишком забористый кокс подвезли киселю... Пыня пока не отправит русню в рай - не уйдёт. А дальше приёмники не нужны
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