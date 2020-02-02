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2 февраля • обновлено в 09:42
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На выборы больше не пойдет: в России рассказали, когда Путин покинет пост президента

1.7т
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Президент России Владимир Путин больше не будет баллотироваться на президентских выборах и может уйти со своего поста раньше 2024 года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, при этом Путин не собирается уходить из власти, создавая для себя пожизненную представительскую должность в Госсовете с большими полномочиями.

"Путин не будет оставаться президентом, он точно уйдет. Может уйти раньше выборов 2024 года или в крайнем случае досидит до упора. Но баллотироваться в президенты он больше не будет. Вместо этого он готовит под себя представительскую должность в Госсовете, которая позволит ему сохранить все привилегии и возможность встречаться с мировыми лидерами. Эта должность или означает реальную власть в стране, или это просто почетное представительское место", – допустил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Коммерсант

Кроме этого, по словам Радзиховского, Путин меняет закон, согласно которого не оставляет лазеек быть президентом более двух сроков.

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"Он никому не хочет оставлять свою лазейку. Потом Путин считает, что в России должна быть какая-никакая, но республика. Поэтому вариант, при котором человек может с помощью разных, фактически жульнических приемов, зацепившись за слово "подряд", сидеть на посту президента два срока, один пропустить и вернуться снова, как делал сам Путин, больше не нужен. Объективно, стране это вредит", – подытожил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторы поправок к Конституции России, внесение которых инициировал президент страны Владимир Путин, создали для нынешнего главы страны три варианта будущего трудоустройства.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Владимир Путин Леонид Радзиховский
Место
Россия
Тег
Новости России
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