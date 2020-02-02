На выборы больше не пойдет: в России рассказали, когда Путин покинет пост президента

Президент России Владимир Путин больше не будет баллотироваться на президентских выборах и может уйти со своего поста раньше 2024 года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, при этом Путин не собирается уходить из власти, создавая для себя пожизненную представительскую должность в Госсовете с большими полномочиями.

"Путин не будет оставаться президентом, он точно уйдет. Может уйти раньше выборов 2024 года или в крайнем случае досидит до упора. Но баллотироваться в президенты он больше не будет. Вместо этого он готовит под себя представительскую должность в Госсовете, которая позволит ему сохранить все привилегии и возможность встречаться с мировыми лидерами. Эта должность или означает реальную власть в стране, или это просто почетное представительское место", – допустил он.

Владимир Путин Коммерсант

Кроме этого, по словам Радзиховского, Путин меняет закон, согласно которого не оставляет лазеек быть президентом более двух сроков.

"Он никому не хочет оставлять свою лазейку. Потом Путин считает, что в России должна быть какая-никакая, но республика. Поэтому вариант, при котором человек может с помощью разных, фактически жульнических приемов, зацепившись за слово "подряд", сидеть на посту президента два срока, один пропустить и вернуться снова, как делал сам Путин, больше не нужен. Объективно, стране это вредит", – подытожил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторы поправок к Конституции России, внесение которых инициировал президент страны Владимир Путин, создали для нынешнего главы страны три варианта будущего трудоустройства.

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