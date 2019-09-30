"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети

Глава России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, побывал на церемонии прощания с президентом Франции Жаком Шираком и вызвал волну обсуждения в сети.

Соответствующие фото и видео появились на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Россияне отреагировали на кадры волной "черного" юмора. "Когда же я нашего окурка увижу в такой красоте?", "Скоро, скоро и у нас", "Давненько у нас в России подобных церемоний не было. Надо бы уже", "Пусть рядом ложится", "Лучше би Ширак прилетел в Москву прощаться", "А можно с обоими сразу попрощаться?", "Мы на ваши тоже приедем", – сказал Макрон", – написали в комментариях.

Путин во Франции вызвал шквал "черного" юмора

Серией забавных фото поделился в Telegram-канале и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Ширак попросил передать тебе, чтобы ты тоже не задерживался здесь", – подписал он фото Путина с Макроном.

Фото дня: Путин и Макрон в Париже pic.twitter.com/8OxJqkOBGT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 30, 2019

Французские дикторы отмечают, что хотя президент России и православный, но тем не менее приехал на католическую службу: Путин и Клинтон в Сен-Сюльпис pic.twitter.com/hitgkmYiIL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 30, 2019

Песков: Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Жаком Шираком. Французы выразили признательность за то, что в это день Путин был вместе с ними pic.twitter.com/4YVom6ex6k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 30, 2019

Владимир Путин в парижской церкви Сен-Сюльпис на церемонии прощания с Жаком Шираком pic.twitter.com/uOCTSrCVyJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге (Россия) вандал оставил на ограде Михайловского дворца надпись "Путин – тупое писклявое чмо".

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