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1 октября • обновлено в 01:05
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"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети

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Глава России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, побывал на церемонии прощания с президентом Франции Жаком Шираком и вызвал волну обсуждения в сети.

Соответствующие фото и видео появились на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Россияне отреагировали на кадры волной "черного" юмора. "Когда же я нашего окурка увижу в такой красоте?", "Скоро, скоро и у нас", "Давненько у нас в России подобных церемоний не было. Надо бы уже", "Пусть рядом ложится", "Лучше би Ширак прилетел в Москву прощаться", "А можно с обоими сразу попрощаться?", "Мы на ваши тоже приедем", сказал Макрон", – написали в комментариях.

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Путин во Франции вызвал шквал "черного" юмора

Серией забавных фото поделился в Telegram-канале и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Ширак попросил передать тебе, чтобы ты тоже не задерживался здесь", – подписал он фото Путина с Макроном.

"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети
"Пусть рядом ложится": Путин на прощании с Шираком вызвал шквал "черного" юмора в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге (Россия) вандал оставил на ограде Михайловского дворца надпись "Путин – тупое писклявое чмо".

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Персоны
Владимир Путин Жак Ширак Эммануэль Макрон Алексей Голобуцкий
Место
Россия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обозреватель - смрадная помойка, "певец гoвнa и гноя" (с), просто днище.
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