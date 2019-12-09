Как сказал учёный Стивен Хокинг,
Наша жизнь – как чёрная дыра,
Что сегодня вспоминать про допинг,
Если допинг был уже вчера?
Кто-то в детстве тырил по карманам –
Что его, сейчас тащить на суд?
Ваш мочи анализ нафига нам,
Если ясно: русские не ссут!
Не жалеем, не зовём, не плачем,
Тот, кто судит – будет сам судим.
Новая олимпиада будет, значит,
И на ней мы тоже победим!
В Токио мы всем начистим рыло!
Запретить хотят российский флаг?
Пусть сперва ответят за Курилы!
Пусть вернут затопленный "Варяг"!
Чтобы мы могли легко и гордо
Рушить планы западных мудил
Министерство обороны спорта
Президент России учредил.
Министерским погрозить портфелем
Сможет кто заклятому врагу?
Сами догадаться не сумели?
Объясню: Сергей. Сергей Шойгу.
Каждому дебилу очевидно:
Чтоб добиться доблестных побед,
Спорт в России должен быть гибридным,
Под простым девизом "нас там нет".
Расцветали сакуры и груши,
Ржал в конюшне самурайский конь,
Тут выходит на берег "Катюша",
И Шойгу командует: - Огонь!
Задрожат болельщиков сердечки
В миг, когда войдёт на стадион
Вежливых спортивных человечков
Боевой ударный батальон.
На трибунах точно станет тише:
Из какой бы ни был ты страны,
Видя олимпийских наших мишек,
Точно сдашь анализы в штаны.
Думаю, что объяснять не надо:
Сразу перестанут нам дерзить.
WADA против аргументов "Града"
Ничего не сможет возразить.
Смотрят олимпийских флагов кольца
На Руси спортивные полки.
В них шагают только добровольцы,
В бой идут одни отпускники!
Балаклавы, камуфляж, плечисты,
Судя по винтовкам за спиной,
Впереди идут биатлонисты,
Все на лыжах, несмотря на зной.
Женская гимнастика шагает,
Тоже держит на победу курс.
Бородаты? Я вас умоляю!
Чем мы хуже, чем Кончита Вурст?
В камуфляже под цвета газона
Сборная футбольная не зря:
Скрытно подползти в штрафную зону,
И втроём снимаем вратаря.
Сколько мощи в марше их победном!
Флагов нет, но ясно: МЫ идём!
Кстати, завтра будет референдум,
Завтра стопроцентной явки ждём!
Это кто там рожи корчит? WADA?
Снова хочешь жалобы писать?
А получишь по хлеблу прикладом –
Что ответишь, "ссать" или "не ссать"?
Не у вас, фашисты и бандеры,
Будут все медали цвета "голд"
Потому, что наши "Искандеры" –
Побыстрей, чем ваш ямайский Болт!
Мы на бой идём не для ютьюба!
Знает в мире даже идиот,
Что у нас один предатель – Дзюба,
Да и тот вам штучек пять забьет.
(будет прочитано сегодня Михаилом Ефремовым на концерте "А мы крепчаем" проекта "Господин хороший" в московском КЗ "ЗИЛ")
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