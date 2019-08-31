Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом

В России легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья.

При приземлении воздушное судно буквально развалилось. На опубликованных в сети фото можно увидеть сплошное месиво. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как передает Telegram-канал Mash, на борту находились два человека — пилот и пассажир (12-летняя девочка).

В результате, пилот погиб на месте, ребенка госпитализируют медицинским вертолетом (у девочки подозрение на перелом позвоночника).

Видео Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пассажирский аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь", летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.

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