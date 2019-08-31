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Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом

2.3т Читать материал на украинском

В России легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья.

При приземлении воздушное судно буквально развалилось. На опубликованных в сети фото можно увидеть сплошное месиво. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как передает Telegram-канал Mash, на борту находились два человека — пилот и пассажир (12-летняя девочка).

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В результате, пилот погиб на месте, ребенка госпитализируют медицинским вертолетом (у девочки подозрение на перелом позвоночника).

Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом
Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом
Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом
Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом
Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом
Превратился в месиво: в России случилось смертельное ЧП с самолетом

Видео Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пассажирский аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь", летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Шо, опять?! Это ж сколько уже только с начала этого года? Кто-то учёт ведёт??
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - не пилот! Кацaп - идиот! (с)
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Белый господин, - та то тебе просто не говорят и не показывают. Ибо плебею нех знать. Не зря ж вовапукин засекретил потери в войсках, и это в мирное яко бы время. Так шо - твоє діло теляче, обісрався й стій
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Белый господин
Белый господин
Кацaп Кацaпыч, вот даже мелкие происшествия в России снимают во всех деталях. А российские войска никто у вас не может снять. В чем причина?
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