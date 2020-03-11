Депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова нашла пояснение своему предложению по поводу обнуления сроков правления российского президента Владимира Путина.

В беседе с журналистом "Комсомольской правды" она заявила, что об этом "просили простые люди".

Терешкова объяснила свое предложение увековечить Путина kommersant.ru

Терешкова отрицает, что в своем выступлении в Госдуме она выражала мнение каких-либо политических сил.

"Да каких политических кругов! Люди, люди! Простые люди об этом просили", – заявила она.

Журналист также спросил, какое, по ее мнению, решение примет Конституционный суд РФ. На что депутат ответила: "А ты как считаешь?". Журналист предположил, что оно будет положительным. "Почему же тогда спрашиваешь?" - добавила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России в третьем чтении.

Теперь решение должен принять Конституционный суд РФ.

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