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Поребрик News: в России выдали секреты ''ДНР'' и пообещали Украине 100 лет войны

12.7тЧитать материал на украинском

Российские пропагандистские СМИ 1-3 марта выдвинули теорию, что война в Украине будет идти с перерывами в течение всего 21-го столетия. Также на КремльТВ рассказали о воюющих в "ДНР" иностранных наемниках и озвучили потери террористов.

Об этом и многом другом – читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что политика властей Украины якобы подталкивает Россию к ее полной оккупации. Он отметил, что в таком случае страна-агрессор могла не тратиться на строительство моста через Керченский пролив.

"Вы увидите с интересом для себя, что, оказывается, Крымский мост можно было и не строить. Оказывается, до Приднестровья можно-то и посуху дойти", – цинично заявил Соловьев.

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в шести регионах мира на протяжении всего ХХІ века будут идти вооруженные конфликты. К таким зонам бедствия он отнес и Украину.

"Весь ХХІ век будут полыхать Балканы, Украина, Северная Корея, Ближний Восток. Шесть фронтов. Это все давно намечено, и будут поджигать периодически. Вот затихла Северная Корея – заполыхала Индия и Пакистан, затихли Балканы – заполыхала Украина, затихла Сирия – заполыхает Иран и Афганистан", – угрожающе сказал Жириновский.

Беглый экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, на котором лежит ответственность за разгон Майдана, обвинил Украину в разрыве "братских" связей с Россией.

"Рассматривают (на Западе. – Ред.) Украину как некий инструмент, при помощи которого можно воздействовать, прежде всего, на ближайшего соседа – Российскую Федерацию. Этот инструмент создавался не на протяжении последних пяти лет, а на протяжении фактически всей так называемой независимости Украины после развала СССР. Потому что идея политиков, прежде всего, западной цивилизации – оторвать Украину от своего родственника, собственного народа, веры, византийской цивилизации", – возмутился беглый экс-глава МВД.

Известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР", пожаловался на огромные потери террористов на Донбассе. Такую статистику он озвучил на официальном брифинге спикера МИД России Марии Захаровой.

По его словам, только за последних два месяца они составили 70 человек.

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Наемник "ДНР" Деян Берич подтвердил в студии одного из российских пропагандистских каналов, что на Донбассе воюет много сербов.

Таким образом, он сам же развенчал главный кремлевский миф о том, что на востоке Украины идет "гражданская" война.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
все правильно сказал жирик . будет полыхать .... если не придушить источник заразы. вы только , нребратья кацапы, когда жрачки в могазине уже не будет, на корм из Штатов не расчитывайте. У цивилизации ближайшая задача - лечение руского мира голоданием. До полного исчезновения симптомов у народов недоимперии. Ну и закрепить исцеление через раздел на мелкие национальные государства, дабы исключить рецидив. И можно буде вздохнуть с облегчением. Это будет ее век .... ее лебединая песня ..... в историческом плане, а не в культурном. так и скажут: 21-й век - век агонии посленей империи. кацапы! гордитесь этим, пока есть жрачка.
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Попова Ольга
Попова Ольга
В ПАРАШЕ ДВОЙНИКОВ НЕМЕРЯНО ХУЙЛА И ГЛАВНОЕ ЧТО ДЕЛО ЛЕНИНА , СТАЛИНА И ПУЦИНА ЖИВЕТ ВЕЧНО . ЭТО ЛОЗУНГ СОВКА В ПАРАШЕ В ПОЧЕТЕ И ОНИ ВЕРЯТ ЧТО ДЕЛО ПУЦИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ПАРАШИ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО ! АМИНЬ !
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Звон Владимир
Звон Владимир
Судя по жовто-блакитному галстуку нужно предполагать, что на самом деле в душе клоун путина - наш человек. А брешет только потому, что хозяин кормить перестанет. Так что давайте отнесемся к нему с пониманием, а еще поблагодарим за то, что он озвучивает самые откровенные бредовые мечты путина.
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