Поребрик News: в России выдали секреты ''ДНР'' и пообещали Украине 100 лет войны

Российские пропагандистские СМИ 1-3 марта выдвинули теорию, что война в Украине будет идти с перерывами в течение всего 21-го столетия. Также на КремльТВ рассказали о воюющих в "ДНР" иностранных наемниках и озвучили потери террористов.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что политика властей Украины якобы подталкивает Россию к ее полной оккупации. Он отметил, что в таком случае страна-агрессор могла не тратиться на строительство моста через Керченский пролив.

"Вы увидите с интересом для себя, что, оказывается, Крымский мост можно было и не строить. Оказывается, до Приднестровья можно-то и посуху дойти", – цинично заявил Соловьев.

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в шести регионах мира на протяжении всего ХХІ века будут идти вооруженные конфликты. К таким зонам бедствия он отнес и Украину.

"Весь ХХІ век будут полыхать Балканы, Украина, Северная Корея, Ближний Восток. Шесть фронтов. Это все давно намечено, и будут поджигать периодически. Вот затихла Северная Корея – заполыхала Индия и Пакистан, затихли Балканы – заполыхала Украина, затихла Сирия – заполыхает Иран и Афганистан", – угрожающе сказал Жириновский.

Беглый экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, на котором лежит ответственность за разгон Майдана, обвинил Украину в разрыве "братских" связей с Россией.

"Рассматривают (на Западе. – Ред.) Украину как некий инструмент, при помощи которого можно воздействовать, прежде всего, на ближайшего соседа – Российскую Федерацию. Этот инструмент создавался не на протяжении последних пяти лет, а на протяжении фактически всей так называемой независимости Украины после развала СССР. Потому что идея политиков, прежде всего, западной цивилизации – оторвать Украину от своего родственника, собственного народа, веры, византийской цивилизации", – возмутился беглый экс-глава МВД.

Известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР", пожаловался на огромные потери террористов на Донбассе. Такую статистику он озвучил на официальном брифинге спикера МИД России Марии Захаровой.

По его словам, только за последних два месяца они составили 70 человек.

Наемник "ДНР" Деян Берич подтвердил в студии одного из российских пропагандистских каналов, что на Донбассе воюет много сербов.

Таким образом, он сам же развенчал главный кремлевский миф о том, что на востоке Украины идет "гражданская" война.

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