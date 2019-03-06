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Поребрик News: в России ''отменили'' Украину и замахнулись на Донбасс

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Российские пропагандистские СМИ 5 марта доказывали, что Украины как государства больше не существует, грозили отнять Донбасс и искали "украинский сценарий" в событиях в Венесуэле.

Об этом и многом другом – читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия не только может не признавать итог будущих выборов в Украине, но и ее саму как государство. По его мнению, так страна-агрессор должна ответить на закрепление в Конституции Украины ее намерения стать полноправным членом НАТО и ЕС.

"Я не понимаю, о чем мы говорим? О какой стране? Страна, которую я знал, которая возникла как независимая Украина, возникла на основании договора со своими гражданами, который был заключен в начале 90-х годов. Где был жестко прописан внеблоковый нейтральный статус страны. Конституция, которая была принята, ставит для меня вообще сомнения возможности признания и хоть какого-то диалога со страной. Потому что она предала своих граждан, приняла изначально меняющий уставные позиции документ. Сказала, что идет теперь в НАТО. Все, поэтому нет больше этой страны", – высказался он.

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Также Соловьев считает, что Украина движется к своему распаду, в итоге которого якобы полностью потеряет южные и восточные регионы. По его словам, это является логическим продолжением развала СССР.

"Когда вы посмотрите статистику, ясно, что Украины никакой единой нет, отношения к происходящему на Донбассе никакого единого нет. И по большому счету вы, к сожалению, не понимаете, но процесс распада, который начался с распадом СССР, даже близко не прекратился. И вы совершаете глупейшие ошибки, которые приведут к тому, что вы потеряете юго-восток", – самоуверенно заявил Соловьев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что революция в Венесуэле полностью идентична той, которая произошла в Украине в 2014 году. По ее словам, смена власти в обеих странах якобы произошла после силового вмешательства Запада и организации "госпереворота".

"Был взят человек, даже группа людей, которых объявили международно признанными рукопожатными политиками и сделали на них ставку. И вот так они были приведены во власть! Через кровопролитие, через коктейли Молотова! Те же самые коктейли Молотова, которые были применены в Венесуэле!" – заявила спикер МИД РФ.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
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Персоны
Владимир СоловьевМария Захарова
Место
Украина
Тег
Новости России
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Иллич Леонид
Иллич Леонид
Дебил.
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Василь Коротун
Василь Коротун
Соловьев - ну чисто поц на елке, как любят говорить в Одессе, а эта дурочка Захарова на этой же елочке висит в качестве сосульки ( не подумайте ничего плохого) стеклянной.Правда там еще много висит диковинных игрушек типа Скабеевой. Вот и блистает это дерево всеми цветами "РАДУГИ", начиная с Жириновского.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Прекрасно Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! нету в мире сцыкливее армии чем росийская! война до полной победы
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