Поребрик News: на росТВ присвоили украинский народ и солгали о "кровавых расправах"

Российские пропагандистские СМИ 12 марта похвастались, что в Крыму можно чувствовать себя комфортно и безопасно, не бояться антиоккупационных лозунгов и плакатов с критикой. Также зазвучали "прогнозы", что украинцы являются частью русского народа и скоро с ним объединятся.

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Беглец экс-регионал Вадим Колесниченко на телеканале "Россия-1" заявил, что очень комфортно чувствует себя в оккупированном Крыму, поскольку не боится преследований со стороны украинских патриотов. Радуется также, что не слышит антиоккупационных лозунгов и не видит плакатов со своей критикой.

"Я спокойно иду по городу, знаю, что мне никто не выстрелит в спину, на меня не нападут, у меня квартира не будет расписана, никто не будет кричать все, что связано с "москалями и на гилляку" и так далее. Не будут мои плакаты вывешивать, мою семью преследовать. Это чувство покоя, которое я действительно получил у себя, в своем городе Севастополь, вместе с крымчанами", — похвастался Колесниченко.

Кроме того, беглый экс-регионал заявил, что в Украине якобы устраивают кровавые расправы над теми, кто выражает несогласие с властью. Поэтому, считает он, народ живет в тотальном страхе и уже никогда не сможет поднять восстание, подобное Майдану.

"Люди поставлены на грань выживания в нищете, они боятся слово лишнее сказать, иначе вылетят с работы или останутся без куска хлеба. Это одна часть. Вторая часть страшнее. Если ты неправильно выступаешь, к тебе придут бандиты, тебя побьют, жену изнасилуют, дом сожгут", — не успокаивался подхалим оккупантов.

Скандальный украинский ведущий, который был голосом "антимайдана" и бежал в Москву, Юрий Кот заявил, что украинцы являются частью русского народа и скоро с ним объединятся. Украина как государство, не должна существовать отдельно от России, добавил он.

"Правда всегда пробьет себе дорогу. А она очевидна — мы — один народ, одна страна в результате будем. И раньше были, и потом будем. Да, сейчас у нас такой период странный, когда появились наши западные партнеры и начали нас учить, как родину любить. Это тоже пройдет, ребята!" — дерзко высказался Кот.

Скандальный российский политик, депутат нелегитимной Госдумы Владимир Жириновский возмутился тем, что Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией.

"Забор на границе Латвии и России — это позор для коммунистов. Это результат их 70-летнего правления. В 1991 году мы потеряли миллионы квадратных километров в результате их национальной политики. И теперь россияне с одной стороны латвийской границы будут смотреть на русских с другой через колючую проволоку. А в Украине продолжится убийство россиян", — написал неадекватный Жириновский.

Сталь, бетон и колючая проволока. Латвия построил высокий забор вдоль границы с Россией, чтоб пресечь поток нелегальных мигрантов. pic.twitter.com/RR69xhPAAj - РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 марта 2019 г.

"Советнику главы "ЛНР" по внешним связям" Родиону Мирошнику показалось, что украинские добровольцы на Донбассе якобы ради забавы убили отца и сына на одном из блокпостов.

"Один пример: отец и сын шли через блокпост, их вот такие деятели остановили, засунули в сухой колодец, а затем другой деятель, пришел пьяный и веселый, достал гранату и туда бросил! И все эти люди скончались там! Одному разорвало голову, второй умер через полтора часа!" - публично озвучил плоды нетрезвого воображения Мирошник.

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