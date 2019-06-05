"Политбюро 2.0": в ближнем круге Путина произошли существенные изменения

В ближайшем окружении президента России Владимира Путина произошли перестановки. Из "личного круга" Путина под названием "Политбюро 2.0" внезапно выбыл спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, при этом усилилась роль силовых структур.

Об этом говорится в докладе агентства "Минченко Консалтинг" про российские элиты "Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна", который оказался в распоряжении РБК (чтобы посмотреть инфографику, доскрольте до конца страницы).

"Политбюро 2.0" считается самым влиятельным неформальным политическим институтом в России. Принадлежность к нему аналитики устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит.

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В политбюро входят люди ближнего круга Владимира Путина, имеющие возможность аккумулировать значительные ресурсы, распоряжаться ими и создавать собственные сети влияния. Причем их формальные позиции в государстве важны, но "не являются определяющими при оценке политического влияния".

В ближнем круге Владимира Путина произошли перестановки

Согласно докладу, с 2017 года состав наиболее влиятельного окружения президента России пополнился двумя новыми членами — секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и предпринимателем Геннадием Тимченко, которые считаются старыми знакомыми Путина. Кроме того, свое влияние за два года усилили еще два давних друга лидера РФ — руководитель "Роснефти" Игорь Сечин и бизнесмен Аркадий Ротенберг, а также глава Ростеха Сергей Чемезов и министр обороны Сергей Шойгу.

По мнению авторов работы, важность силовых структур усилилась на фоне ухудшения отношений России с Западом. Политолог Константин Калачев убежден, что роль силовиков возрастает, и они формируют для Путина не только картину мира, но и "влияют на отношение к тем или иным персоналиям".

Николай Патрушев стал ключевым переговорщиком на американском направлении. Важную роль играет основатель Volga Group Геннадий Тимченко, которого в 2016 году исключили из ближнего круга Путина из-за "снижения активности". Сейчас у бизнесмена все больше союзников в исполнительной власти, и его экономические проекты успешно развиваются. Ключевым мегапроектом Тимченко аналитики называют развитие инфраструктуры Северного морского пути. "Борьба за транспортную инфраструктуру необходима властям для увеличения своего ресурсного потенциала в связи с претензией России на роль одной из ключевых мировых держав", — говорится в докладе.

Министр обороны России Сергей Шойгу и основатель Volga Group Геннадий Тимченко

Роль главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина как неформального куратора энергетики с влиянием на силовиков укрепилась благодаря реанимации деятельности президентской комиссии по ТЭК. Аркадий Ротенберг улучшил позиции после завершения строительства Крымского моста. Он также является привилегированным подрядчиком больших инфраструктурных проектов. Сергей Чемезов и Сергей Шойгу курируют сферу обороны и ВПК в то время как "роль армии возрастает в условиях деградации дипломатических инструментов". Шойгу считается неформальным куратором ряда регионов и одним из наиболее популярных в стране политиков по соцопросам.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин снизил влияние на политические партии и вышел из "Политбюро 2.0". Теперь он в кандидатах в члены "Политбюро 2.0". Такой же статус у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, руководителя администрации президента Антона Вайно и первого замруководителя АП РФ Сергея Кириенко.

Место в "Политбюро" сохранили премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, банкир Юрий Ковальчук.

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