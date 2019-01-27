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''Плюнул бы в рожу'': Россию пристыдили за новую ''блокаду Ленинграда''

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман пристыдил своих коллег за "превращение в фарс" годовщины блокады Ленинграда.

Об этом он написал в Facebook по случаю парада к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, отметив, что его покойный отец был свидетелем трагических событий.

''С каким удовольствием мой отец плюнул бы в рожу тем подонкам, которые, раздавая по 125 грамм, якобы, блокадного хлеба, превращают трагедию в фарс. Он умер в марте прошлого года, все те страшные дни и он, и вся его семья провели в Ленинграде'', — написал он.

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Леонид Гозман

Леонид Гозман

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гозман рассказал о последствиях для России вранья ее президента Владимира Путина. Он отметил, что думающее население больше не воспринимает всерьез его высказывания.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Леонид Гозман
Место
Россия
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Гозман что Гончаренко. Зачастую оба бывают нещадно биты прямо на улицах проходящими мимо людьми. Разница лишь в возрасте, содержимое одно
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3
1
Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Пора бы уже ему взгляд на жизнь, шпалой поправить.
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1
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хорошо что отец его умер .а то получил бы по ебалу
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5
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