''Плюнул бы в рожу'': Россию пристыдили за новую ''блокаду Ленинграда''

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман пристыдил своих коллег за "превращение в фарс" годовщины блокады Ленинграда.

Об этом он написал в Facebook по случаю парада к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, отметив, что его покойный отец был свидетелем трагических событий.

''С каким удовольствием мой отец плюнул бы в рожу тем подонкам, которые, раздавая по 125 грамм, якобы, блокадного хлеба, превращают трагедию в фарс. Он умер в марте прошлого года, все те страшные дни и он, и вся его семья провели в Ленинграде'', — написал он.

Леонид Гозман скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гозман рассказал о последствиях для России вранья ее президента Владимира Путина. Он отметил, что думающее население больше не воспринимает всерьез его высказывания.

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