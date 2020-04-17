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17 апреля • обновлено в 10:01
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Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
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Пишатися Росії нічим, війну програла, тепер програє ще й в пропаганді

1.8т
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Російська пропаганда дійсно орієнтована на 9 травня. Це головне свято в нинішній Росії і я би сказав, що це ключове свято всієї держави. Те, що переносять і святкування, і парад - буде болючим для російської пропаганди. До того ж значна частина населення випадково, з екранів телевізорів, ще й не виходячи здому, бо карантин, дізнається, що ні 8, ні 9 травня 1945 року війна насправді не закінчилася. Війна продовжувалася.

Проблема для Путіна полягає ще й в тому, що під це свято Кремль зазвичай витрачав мільйони і десятки мільйонів доларів на пропаганду побєдобєсія не тільки внутрішньо в Росії, а ще й по всьому світові. "Ночніе волки" приїжджали в Берлін, а російські посольства проводили різні масові заходи. Зараз все це буде втрачено ще й на фоні економічного падіння Росії, що для нас може бути удвічі приємніше.

Пишатися Росії нічим, війну програла, тепер програє ще й в пропаганді

Але ключове ставлення Росії до 9 травня і до Другої світової війни це вже не змінить. Сучасна тоталітарна держава не може жити без міфів, але у Путіна тепер дуже маленький вибір, з чого можна обирати. За останні 100 років Росії банально немає чим пишатися. Це факт. Вона не може пишатися ані війною в Афганістані, ані Холодною війною, бо програла її, ані громадянською війною в самій Росії, бо це протирічить всьому, що вона створювала до того. І взагалі жодна країна в світі не пишається перемогою в громадянській війні.

Тому залишається пишатися одним – т.з. Великою вітчизняною війною і робити так, щоб цей міф все більше і більше проникав в життя росіян.

Правда, і він теж приречений на поразку.

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Юрий Гудыменко Юрий Гудыменко
Темы
российская пропаганда День Победы
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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