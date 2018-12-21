Российский президент Владимир Путин провел большую пресс-конференцию

Специально отобранная публика была в сборе за сутки до начала пресс-конференции нацлидера. Кто-то спал прямо на стульях, кто-то пил дармовой кофе, кто-то играл на губной гармошке. Телефоны у всех собрали еще на входе и потому никаких развлечений не было. И вот, наконец, на сцену вышел пресс-секретарь царя Песков и жестом пригласил всех рассаживаться по своим местам, которые были оснащены соответствующими табличками.

— Господа, прошу всех собраться, через несколько минут появится сами знаете кто и начнется мероприятие, ради которого мы все тут собрались. Тем, кто впервые принимает участие в таких мероприятиях, поясню несколько важных вещей, которые не стоит забывать. Вы можете себя вести естественно и раскованно, поскольку он – такой же человек, как и вы, хоть в это и сложно поверить.

Поскольку все будет сниматься для телевидения, не нужно создавать давки или ажиотажа. Все должно выглядеть прилично и степенно. Не перебивайте друг друга своими вопросами, и конечно – не перебивайте его, поскольку он отвечает не только для вас, но и для всего населения страны, а может, и мира. Поэтому – задавайте следующий вопрос после того, как будет произнесен ответ на предыдущий. Что касается вопросов – можете задавать абсолютно любой вопрос. У каждого на его кресле лежит список любых вопросов и именно ваш любой вопрос – выделен желтым цветом.

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Есть два настоятельных пожелания. Первое – будьте скромнее с улыбками. В прошлый раз тут один так улыбался, что пришлось вмешиваться пластическим хирургам. Мало того, что такие улыбки вредят вашему физическому и психиатрическому состоянию, это и в телевизоре смотрится не очень хорошо. И второе. Я понимаю, что восторг от его ответов будет вас переполнять не меньше, а то и больше, чем на прошлых подобных мероприятиях, но помните – аплодисменты заглушают как вопросы, так и ответы, а они будут занесены в полное собрание сочинений, и это – важное дело.

По этой причине внимательно следите за знаками вот этого молодого человека, который вам будет показывать транспаранты, подсказывающие, где надо хлопать. В другое время – не делайте этого вовсе. Он же покажет вам, когда надо просто улыбаться, когда смеяться или показать негодование. В общем, чувствуйте себя раскованными в полной мере, но не забывайте об этих мелочах, поскольку над сценой будет работать сразу три снайперских группы, которые будут вам напоминать о вечном. Впрочем, до этого дело не доходило ни разу.

С этими словами Песков удалился, а все остались сидеть на местах, развлекаясь наблюдением лазерных меток прицелов то на одном, то на другом участнике мероприятия. Часа через четыре, под звуки гимна и в сопровождении попов и гимнасток, вышел сам повелитель и легко, как-то по-человечески, уселся в свое кресло. Попы и гимнастки ушли за кулисы. Он постучал по микрофону и поприветствовал присутствующих теплыми словами:

— Раз, раз, раз! – динамики усилили его голос и голосом участника Камеди-Клаб ответили: – Адын, адын, адын!

— Надеюсь, — начал повелитель, – все понимают, насколько им повезло родиться и вырасти в этой стране, а стране – повезло с руководителем?

Чудак поднял "таблетку" со знаком аплодисментов и публика разразилась овацией.

— Вам повезло быть гражданами этой страны и жить во время мудрого правления вашего повелителя. И знаете что? Вы – избранные. Вы – избранный народ, а лично вы – избраны для того, чтобы прямо и не таясь задать свои вопросы повелителю, а ваши дети будут гордиться вами. Так что – начнем. Задавайте свои вопросы. Только в этот раз – без церемоний, самые острые и злободневные.

Встала женщина лет сорока и задала свой вопрос, искоса поглядывая в бумажку:

— О, повелитель! Мы все – свидетели тому, что жить стало лучше и веселее, но труднее. Особенно это стало заметно по уменьшению продуктов питания. В чем причина такого положения?

— Хороший вопрос. Враги! Это все – происки врагов. Они окружили нас со всех сторон и желают одного – отнять нашу исконность и духовность. Но мы этого не допустим и не дадим разговаривать с нами языком ультиматумов, пусть с едой станет еще сложнее, но мы не согнемся, потому что стоя на коленях и сгибаться, это – стоять сами знаете, в какой позе, а мы в ней стоять не привыкли!

Шепот в зале:

— А мне – нравится…

— Но повелитель, — продолжила женщина, поглядывая в бумажку, – если не будет еды, мы же все умрем?

От этого вопроса ей сделалось дурно и она обмякнув, рухнула в свое кресло. А повелитель сделал паузу, сморщив лоб уже не на затылке, как обычно, а где-то в подмышках. Это должно было продемонстрировать крайнюю степень раздумий.

— Как-то я молился в одном отдаленном монастыре и было мне видение, что вместо привычной еды мы будем вынуждены есть коровьи лепешки. После молитв я предпринял надлежащие меры и теперь в Якутии собран огромный запас этого продукта, так что с голоду не умрем.

Песков: — Следующий вопрос.

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— О, повелитель! Нам из телевизора рассказывают о том, что сельское хозяйство у нас процветает и легко обеспечит нас качественной пищей, так ли это?

— Хороший вопрос. Дело в том, что мы сейчас развернули непримиримую борьбу с некачественной импортной продукцией. В самом деле, вот эти отвратительные сыры, колбасы, не побоюсь этого слова – хамоны, что это такое? А помидоры или яблоки? Все это привозится из стран, где к ним могли прикасаться геи. Подумайте об этом. Нужно ли это нам? Уверен, что каждый скажет – не нужны нам ваши гейские продукты, поэтому мы давим их тракторами и подумываем, что надо работать на упреждение и давить их танками прямо там, где эту дрянь производят.

Что касается отечественного производства, то мы наращиваем урожайность кормовой пшеницы и других растений. Мы могли бы выращивать и твердые сорта, но зачем? Мы трезво смотрим на ситуацию в мире и заранее готовим продукцию двойного назначения. Если все хорошо – печем из этого хлеб, а случись война – будем им кормить животных, производящих готовые коровьи лепешки. Считаю так, что надо развивать собственное помидороводство, вместо поддержки чужого. Но самый большой успех мы получили в области скотоводства. Мы практически закончили процесс первичного оскотинивавания и теперь – смело смотрим в завтрашний день.

Он сделал несколько глотков из специально заготовленного стакана и кивком показал, что готов к следующему вопросу.

— А как у нас обстоит дело с наукой?

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— Здесь у нас все просто замечательно. Мы совершили настоящий прорыв сразу в нескольких важных областях знаний. После того, как в научный процесс активно включилась наша церковь, были созданы целые направления знаний, которые не разрабатывались ни в одной стране мира. Например "роскосмос" и "росцерковь" создали научно-исследовательский институт небесной тверди. Я не могу рассказывать подробностей, поскольку исследования строго секретны, но там сделан целый ряд крупнейших открытий, которые скоро повлияют на жизнь всех наших сограждан. Или вот совсем на днях был открыт научно-исследовательский институт плоскости земли. Этот институт приблизился к полному описанию содержимого недр, вплоть до того места, где земля переходит в поверхность кита, на котором она и лежит.

— Вот, этот ученый господин хотел задать вопрос, который волнует буквально всех, прошу вас.

К микрофону шатаясь, приблизился пожилой, сильно лысеющий господин, весь покрытый капельками пота. Его явно трясло, но он собрал все силы и спросил:

— Из прессы известно, что в нашей стране, при вашем правлении, возникло уже более ста долларовых миллиардеров. Как вы это прокомментируете?

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— На самом деле, ответ лежит на поверхности. Наша страна пережила сокрушительные войны и разрушительные революции, а потому – народ оказался не очень богатым и я решил положить конец этой порочной практике. Как вы правильно отметили, количество миллиардеров выросло на порядок и мы ставим целью, чтобы в конце концов, все наши граждане стали миллиардерами. Да, это займет какое-то время, но ведь с чего мы начинали? Было время, когда миллиардеров не было вовсе. Вдумайтесь в этот вопиющий факт. Слава богу, дело сдвинулось с мертвой точки, и теперь мы имеем неплохие показатели. Очень богатых людей стало заметно больше.

Дальше были вопросы о том, как страна борется за мир, как быстро нарастить количество церквей, как полностью совместить школы, университеты и церкви, как помочь природе, а именно – аистам, но потом вопросы снова стали острыми.

— Не угрожает ли нам Китай?

— Этого можно не беспокоиться. Им на нас нет смысла нападать. Мы им сами отдаем огромные куски своей территории. Скажем так, там нет ничего хорошего, но китайцы там пилят лес, едят белок и барсуков, тем самым – теряя свои силы и темп. Мы имеем собственный опыт освоения этой глухой земли и знаем, что китайцы там себе сломают хребет, а потому – бояться их не стоит. Как только они о чем-то таком подумают, мы им тут же отпишем в концессию пару миллионов квадратных километров. Пусть подавятся!

— Последний вопрос! – подытожил Песков.

— Скажите, а куда деваются сверхприбыли от торговли нефтью и газом?

— Ну как же? Танк "Армата" помните? Или гиперзвуковую ракету? Все это очень благотворно влияет на промышленность. Или вот олимпиада была и футбольный чемпионат. Это все – стоит денег. Величие бесплатно не дается, а мы же все хотим величия?

Публика снова и снова аплодировала.

— Надеюсь, тут все помнят про Керченский мост? А ведь это – не самый грандиозный проект. Прямо сейчас, на Дальнем Востоке, мы собираемся строить мост на Кокаин.

— Мой повелитель, — забеспокоился Песков – вы хотели сказать "На Сахалин"?

— Ну что же, построим два моста, и на Сахалин – тоже!

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Пескову стало понятно, что дальше продолжать не стоит, поскольку дальше повелителя потянет на рассуждения о коксохимической промышленности и порошковой металлургии и он подал знак окончания мероприятия. Телекамеры были выключены, а публика стала потихоньку покидать свои места. Они уходили с чувством праздника, в душе понимая насколько близко они были от того, чтобы все закончилось для них очень плохо и благодарили повелителя за то, что пока он еще не увлекся массовыми расстрелами или чем-то подобным. Их мысли были настолько читаемыми, что Песков, стоя на сцене и наблюдая, как расходится публика сам себе, очень тихо сказал:

— Подождите немного. Все еще будет!

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