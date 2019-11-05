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5 ноября • обновлено в 16:11
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"Пещерные русофобы": Путин рассказал о войне с русским языком. Видео

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что войну с русским языком ведут "пещерные русофобы" и националисты.

Об этом он рассказал во время заседания Совета русскому языку во вторник, 5 ноября.

"Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", разного рода маргиналы, здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Но за ней – и это тоже должно быть понятно и ясно – все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", – сообщил глава России.

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Путин отметил, что во времена СССР русский язык изучали не только в странах Союза.

"Был Советский Союз – во всех странах Восточной Европы учили русский язык, потому что это было выгодно. СССР растворился – интерес к языку начал затухать. И это затухание искусственно подогревается, потому что нас побаиваются", – полагает глава Кремля.

Также во время заседания Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут обязательны для всех госструктур и СМИ.

"Ленин говорил, что русский язык – это оружие. Давайте не будем употреблять таких слов. Если это оружие, то с ним будут бороться, с ним и так борются", – добавил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине все государственные школы с русским языком преподавания с сентября 2020 года перейдут на украинский язык.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
русский язык
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фил филипыч
фил филипыч
щас упоротые будут тут писать что путин не прав) причем на русском))
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SH Alex
SH Alex
фил филипыч, а на каком же тебе ещё написать, чтобы ты понял? Ты ведь никакого другого не знаешь.
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