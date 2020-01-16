Медведев - всё. Ушел в зампреды Совбеза. На совсем безденежную должность.

Злючий!

И напоследок грозно топнул ножкой!

Кабинет министров заранее не знал о планах ухода в отставку, говорит собеседник информагентства, близкий к российскому правительству. О том, что Путин встретится с правительством после послания, стало известно во время оглашения послания: "Но мы думали, что это встреча по реализации послания", - говорит он.

"Полная неожиданность", - сказал другой собеседник информагентства, близкий к правительству РФ.

Сегодня Путин выступил с посланием Федеральном собранию. Он, в частности, предложил внести изменения в Конституцию РФ, касающиеся перераспределения полномочий между президентом и другими институтами власти.

Изменения в Конституцию РФ, которые предложил Путин:

1. Закрепить приоритет конституции России над международными договорами;

2. Запретить чиновникам и судьям иметь другое гражданство или вид на жительство в другой стране;

3. Требовать от кандидатов в президенты постоянно проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;

4. Убрать слово "подряд" из статьи, запрещающей избираться президентом более двух раз подряд;

5. Создать систему публичной власти, в которую войдут как органы государственной власти, так и органы местного самоуправления;

6. Закрепить минимальный размер оплаты труда и обязательную индексацию пенсий;

7. Передать от президента к Госдуме право утверждать премьер-министра и членов правительства;

8. Наделить Совет Федерации правом освобождать судей от должности;

9. Дать Конституционному суду полномочия по запросу президента проверять конституционность законов до их подписания.

Нынешний состав правительства был сформирован в мае 2018 года. Медведев возглавлял правительство с 2012 года.

Обычно кабинет министров уходит в отставку в связи с инаугурацией президента. Так делал и Медведев, в последний раз - в мае 2018 года.

Случалось и такое, что главы государства распускали кабинет министров по собственной инициативе. Так было пять раз - Борис Ельцин отправил в отставку правительства Виктора Черномырдина и Сергея Кириенко в 1998 году, Евгения Примакова и Сергея Степашина в 1999 году, Владимир Путин - правительство Михаила Касьянова в 2004 году. И лишь один раз до сегодняшнего дня кабинет министров уходил по собственной инициативе. 12 сентября 2007 года Михаил Фрадков подал президенту прошение об отставке правительства.

Из этого кульбита можно сделать один вывод: среди башен Кремля окончательную победу одержала башня силовиков/спецслужб. Сислибы, интересы которых и представлял Медведев, окончательно отправлены на свалку истории.

Ни для "дорогих россиян", ни тем более для нас это ничего хорошего не сулит.

Берегите себя.

PS. Как оказалось...

Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий, предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР.

Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Ежов их расстрелял.

Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова расстрелял Берия.

После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков сверг и расстрелял Берию.

Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сверг Жукова. А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то, был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы, во главе с Хрущевым.

Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию.

Вскоре Брежнев умер, и выяснилось, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя.

Потом было еще два маразматика, который никто и запомнить не успел, потому что дохли, как мухи.

Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.

Тут-то совок и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.

Ох уж эти враги. Вот если бы не они, то точно коммунизм построили бы!

Вот и сейчас, судя по всему, назначили козлов отпущения, которых и будут ко всеобщей радости всенародно мочить за то, что капитализм неправильный построили.

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