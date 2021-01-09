Отравление Навального было инсценировкой, – Обухов

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, было результатом борьбы кремлевских кланов. В покушении на жизнь, которое напоминает инсценировку, использовали два яда.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "То, что произошло с Навальным – скорее всего, борьба кланов. Потому что, если бы ФСБ захотела его убрать, она бы его убрала", – заметил он.

В этом контексте политик рассказал, что в КГБ всегда использовали высокоэффективные яды, "которые убивают 100%", в том числе яд кураре. "Буквально миллиграмм, укол, которого даже не заметить на теле", – сообщил Обухов.

В этом контексте он указал на подозрительные нюансы.

"Судя по тому, что происходило с Навальным – это было небо и земля по сравнению с тем, что происходило со Скрипалями. Он начал ходить чуть ли не на второй день. Вывели из комы – и все. Это очень подозрительно, потому что я знаю, как работает КГБ. Если он получил задание убрать, он бы его убрал. Тем более на территории России. Скорее всего, была какая-то инсценировка", – заявил политик.

По его оценкам, в отравлении использовали два яда, в том числе "Новичок", но в данном случае он выступал в роли дополнительного, а не основного отравляющего вещества.

"Скорее всего, "Новичок" фонил. Другое вещество – то, которое не убивает, но приводит к каким-то серьезным последствиям", – допустил он.

Обухов сказал, что не верит в то, что отравление Навального было заказано лично президентом РФ Владимиром Путиным. "Я думаю, что это борьба кланов с целью, скорее всего, подставить Путина в глазах международного сообщества".

Как писал OBOZREVATEL: