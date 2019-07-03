Отказал двигатель: в России произошло жуткое ЧП с военным самолетом

В Екатеринбурге (Россия) в среду, 3 июля, совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта "Кольцово". По его словам, в полете у воздушного судна отказал один из двигателей.
Сведений о пострадавших в результате аварийной посадки пока нет.
Отметим, Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Он известен как "Новичок".
Иллюстрация. Ан-12
army-news.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.
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