Отказал двигатель: в России произошло жуткое ЧП с военным самолетом

В Екатеринбурге (Россия) в среду, 3 июля, совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта "Кольцово". По его словам, в полете у воздушного судна отказал один из двигателей.

Сведений о пострадавших в результате аварийной посадки пока нет.

Отметим, Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Он известен как "Новичок".

Иллюстрация. Ан-12 army-news.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.

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