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Отели в Австрии и дачи на Рублевке: в партии Путина разгорелся скандал

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Глава партии президента России Владимира Путина "Единая Россия" в Москве, зампред Московской городской думы Андрей Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью 5,7 миллиарда рублей.

Скандальные данные о нем удалось узнать в рамках своего расследования оппозиционному политику Алексею Навальному. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, выяснилось, что семья Метельского с 2007 года купила четыре гостиницы в Австрии общей стоимостью не менее 40 миллионов евро.

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Партия "Единая Россия" Владимира Путина

Партия "Единая Россия" Владимира Путина

sm-news.ru

Компании семьи депутата также занимаются строительством гостиничного комплекса недалеко от Павелецкого вокзала в Москве и элитного жилого комплекса в Лефортово.

Кроме того, у представителя партии Путина обнаружились несколько элитных квартир в Москве и две дачи на Рублевке. При этом, вся недвижимость и бизнес значатся не за самим Метельским, а за его родственниками, в частности его матерью Эльдибиттой.

Андрей Метельский

Андрей Метельский

Единая Россия

Сам депутат уже отреагировал на расследование, открестившись от всех обвинений. В комментарии "Эхо Москвы" он заявил, что не имеет отношения к недвижимости, о которой говорится в расследовании, и что его мать купила ее на законно заработанные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах, из которой следует, что в 2018 году он заработал свыше7,5 млн рублей.

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Персоны
Алексей НавальныйВладимир Путин
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Grich Lara
Grich Lara
Якщо вирішить Путін,що це купила мати,тоді все окей,а якщо засумнівається, то не допоможе й мати
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