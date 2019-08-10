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Одежду сразу сожгли: появились жуткие подробности ЧП с радиацией в России

5.7т Читать материал на украинском

В России во время взрыва на полигоне под Архангельском, в поселке Ньонокс, погибли не двое, а пятеро человек.

Об этом в ночь на 10 августа сообщил "Росатом". "В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различных степеней тяжести. Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - сказано в заявлении.

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Взрыв на полигоне под Архангельском

Взрыв на полигоне под Архангельском

МЧС России

Отмечается, что "все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Одежду сразу сожгли: появились жуткие подробности ЧП с радиацией в России

В то же время в сеть слили видео, на котором видно, как кареты "скорых" везут пострадавших в спецбольницу уже в Москве. Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а автомобили обмотаны пленкой. Это может свидетельствовать о присутствии радиации.

СМИ сообщают, что всю одежду раненых уже сожгли - сразу после госпитализации. Так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей.

Список пострадавших с диагнозом радиационное облучение: Березин Игорь Андреевич, Плаксин Сергей Сергеевич, Перепелкин Алексей Алексеевич, Абалин Дмитрий Евгеньевич, Манюсин Александр Иванович, Гришин Сергей Васильевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия Архангельск
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Тупые paгyли соревнуются в цинизме. Смешно.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Шикарні новини з немитої ! Малувато тільки .
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы-успех за успехом!
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