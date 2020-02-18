"Нырнул в тазик с кефиром!" Топ-пропагандист рассказал, как Путин чуть не погиб из-за конфуза

Спецкорреспондент издательского дома "Коммерсантъ" Андрей Колесников, которого называют "придворным" летописцем главы РФ Владимира Путина, рассказал, что однажды тот чуть не захлебнулся в тазике с кефиром.

При этом статья топ-пропагандиста об этом вызвала настоящий "шухер" в Кремле: ему ясно дали понять, что о Путине так писать категорически нельзя. Подробностями истории журналист поделился в интервью блогеру Андрею Дудю (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Была ситуация в самом начале, когда я поехал в командировку в составе кремлевского пула. Мы доехали до Казани, где проходил большой сабантуй. И там произошел момент, когда Владимир Владимирович нырнул в тазик с кефиром – это такая национальная татарская забава – откуда ему надо было зубами достать монетку", – начал кремлевский пропагандист.

Колесников рассказал о "смертельном" конфузе с Путиным

Журналист подчеркнул: Путин настолько увлекся этой забавой, что даже пошел на принцип и решил не выныривать, пока действительно не достанет ту монету.

"Он туда нырнул на моих глазах, и его очень долго не было. В связи с этим появились опасения…" – признался Колесников.

По его словам, после он так и написал, мол, президент пошел на принцип, хотя это могло привести к чрезвычайным последствиям.

Путин на сабантуе в Казани (2012 год)

"Последняя фраза в заметке была: "А мог бы и утонуть". На следующий день позвонил один "доброжелатель" из Кремля и с плохо скрываемым удовольствием сообщил, что двое других "доброжелателей" уже с утра зашли к Путину. Дали понять, что так нельзя писать о президенте", – признался Колесников.

Хотя, добавил российский топ-пропагандист, позже он еще несколько раз писал "неподобающие" статьи о Путине, но это не вызывало "ответного сигнала" из Кремля, поэтому дальше он работал уже спокойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Андрей Колесников заявил, что президенту России Владимиру Путину нравятся показушные хоккейные матчи, на которых его соперники умышленно уступают ему победу.

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