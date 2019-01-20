Нырнул в прорубь: в России произошла новая авария с самолетом

На Братском водохранилище в Иркутской области России 19 января легкомоторный самолет неудачно приземлился, воткнувшись носом прямо в лед водоема.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram очевидцем Данилом Онучиным. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам мужчины, пишет местное издание "Твой Иркутск", ЧП с частным самолетом произошло около 17:20 возле горы Пихтовой. Официальной информации о пострадавших нет.

Скриншот из видео

Отмечается, что причина, по которой пилот решил совершить посадку на лёд водохранилища, неизвестна.

Как рассказал Онучин, он заметил, как из кабины вылез мужчина. Позже к самолёту подлетел небольшой вертолёт – он также попал на кадры, снятые очевидцем.

При этом, ни в МЧС Иркутской области, ни в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте о жесткой посадке информации нет. "Ролик мы видели, но что за самолет и был ли он вообще, неизвестно", – ответили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет Уральских авиалиний из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде.

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