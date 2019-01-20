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Нырнул в прорубь: в России произошла новая авария с самолетом

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На Братском водохранилище в Иркутской области России 19 января легкомоторный самолет неудачно приземлился, воткнувшись носом прямо в лед водоема.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram очевидцем Данилом Онучиным. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам мужчины, пишет местное издание "Твой Иркутск", ЧП с частным самолетом произошло около 17:20 возле горы Пихтовой. Официальной информации о пострадавших нет.

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Нырнул в прорубь: в России произошла новая авария с самолетом

Скриншот из видео

Отмечается, что причина, по которой пилот решил совершить посадку на лёд водохранилища, неизвестна.

Как рассказал Онучин, он заметил, как из кабины вылез мужчина. Позже к самолёту подлетел небольшой вертолёт – он также попал на кадры, снятые очевидцем.

При этом, ни в МЧС Иркутской области, ни в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте о жесткой посадке информации нет. "Ролик мы видели, но что за самолет и был ли он вообще, неизвестно", – ответили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет Уральских авиалиний из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Показатели смертности на Украине за 11 месяцев прошлого года почти вдвое превысили показатели рождаемости - на 100 умерших пришлось 58 новорожденных, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. "Остается существенным превышение количества умерших над количеством живых рожденных: на 100 умерших - 58 живых рожденных", - говорится в сообщении. Служба указывает, что численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 миллиона человек. "Количество населения в Украине в течение января-ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тысячи человек", - информирует Госстат. Уточняется, что речь идет о населении, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории, учитывая временно отсутствующих, если время их отсутствия в постоянном месте проживания не превышало 12 месяцев. Согласно данным Госстата, в 2018 году рождаемость на Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом. Если за первые 11 месяцев прошлого года родилось 312,6 тысяч малышей, то за аналогичный период 2017 году - 335,5 тысяч. Данные Госстата не учитывают информацию из всех городов, не подконтрольных Украине.
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