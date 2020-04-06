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6 апреля • обновлено в 16:46
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Невзоров рассказал, когда Путин откажется от Донбасса

1.5т
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Российский журналист Александр Невзоров высказал мнение, что как только Донбасс перестанет быть нужным Украине, он тут же перестанет быть нужным России.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает "Гордон". По словам Невзорова, все, что Россия делает с Донбассом – это исключительно от желания позлить. В то же время, по его убеждению, Украина не сможет отказать от этой территории.

"Потому что Зеленский – он ведь ранимый. И он, может быть, это понимает, но ему никогда не позволят опустить руки те силы, которые тоже в Украине достаточно влиятельны и значимы. Они от него будут все время требовать действий в отношении Донбасса", – отметил Невзоров.

"Ждет судьба Приднестровья": Невзоров рассказал, когда Путин откажется от Донбасса

Журналист подчеркнул, что чиновникам для бездействия нужна большая политическая воля, которой у президента Украины Владимира Зеленского, как у юного политика, нет.

"Мы же видим следы молока на устах. И мы к этому относимся с симпатией и пониманием. Мы понимаем, что ничего другого история на этот момент не могла предложить Украине, это то, что надо. Но молоко-то заметно. Нужно было бы проявить с Донбассом невиданную, невероятную выдержку. И как только она была бы проявлена, Россия немедленно бы эту игрушку, этих уголовников забыла бы, наплевала бы и выкинула", – сказал он.

По его мнению, судьба Донбасса – стать "Приднестровьем-2".

"Депрессивный, разоренный, разгромленный регион, у которого был какой-то романтический период для одних, для вторых он был периодом унижения, боли и крови. Судьба Приднестровья... Мы слышим звон их пластмассовых денег, которые они используют для внутренних платежей. Мы понимаем, что у людей, которые там живут, ни надежд, ни перспектив нет. И что они все равно уйдут обратно в Молдавию. Это говорю тебе я, герой Приднестровской войны", – сказал Невзоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Невзоров сравнил переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" со встречей "кролика и удава".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Александр Невзоров
Место
Украина
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