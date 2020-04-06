"Ждет судьба Приднестровья": Невзоров рассказал, когда Путин откажется от Донбасса

Российский журналист Александр Невзоров высказал мнение, что как только Донбасс перестанет быть нужным Украине, он тут же перестанет быть нужным России.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает "Гордон". По словам Невзорова, все, что Россия делает с Донбассом – это исключительно от желания позлить. В то же время, по его убеждению, Украина не сможет отказать от этой территории.

"Потому что Зеленский – он ведь ранимый. И он, может быть, это понимает, но ему никогда не позволят опустить руки те силы, которые тоже в Украине достаточно влиятельны и значимы. Они от него будут все время требовать действий в отношении Донбасса", – отметил Невзоров.

Журналист подчеркнул, что чиновникам для бездействия нужна большая политическая воля, которой у президента Украины Владимира Зеленского, как у юного политика, нет.

"Мы же видим следы молока на устах. И мы к этому относимся с симпатией и пониманием. Мы понимаем, что ничего другого история на этот момент не могла предложить Украине, это то, что надо. Но молоко-то заметно. Нужно было бы проявить с Донбассом невиданную, невероятную выдержку. И как только она была бы проявлена, Россия немедленно бы эту игрушку, этих уголовников забыла бы, наплевала бы и выкинула", – сказал он.

По его мнению, судьба Донбасса – стать "Приднестровьем-2".

"Депрессивный, разоренный, разгромленный регион, у которого был какой-то романтический период для одних, для вторых он был периодом унижения, боли и крови. Судьба Приднестровья... Мы слышим звон их пластмассовых денег, которые они используют для внутренних платежей. Мы понимаем, что у людей, которые там живут, ни надежд, ни перспектив нет. И что они все равно уйдут обратно в Молдавию. Это говорю тебе я, герой Приднестровской войны", – сказал Невзоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Невзоров сравнил переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" со встречей "кролика и удава".

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