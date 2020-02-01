Невозможно поверить глазам: в России сняли на видео удивительный портал

В России на горнолыжном курорте Роза Хутор в Краснодарском крае сняли удивительный светящийся "портал".

Сняла невероятное явление одна из туристок во время спуска с горы 30 января. Кадры были опубликованы на странице kotiko_ kotiko в Instagram. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Еду по горе и вижу световой портал в окружении тысячи кристаллов. Перестаю дышать от этой красоты. Они летают в воздухе, сверкают, а техника не может передать даже половины этого волшебства", – прокомментировала автор видео.

По словам синоптика Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игоря Кибальчича, атмосферное явление носит название субсолнце.

"Явление представляет собой вид бесцветного гало в форме вытянутого яркого пятна ниже линии горизонта, при наблюдениях в горах или с борта самолёта. Явление вызвано отражением солнечного света от многочисленных крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере (ледяные иглы, алмазная пыль, мелкие снежинки)", – рассказал он.

Кибальчич добавил, что совокупность кристаллов действует как большое зеркало, создавая виртуальное изображение солнца, которое появляется под горизонтом. Так же отражается солнце на поверхности воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлян взбудоражило невероятное сияние в небе над Киевом, которое наблюдалось ночью в Дарницком районе. В сети отметили, что явление напоминает ядерный взрыв.

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