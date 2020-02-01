Невозможно поверить глазам: в России сняли на видео удивительный портал

В России на горнолыжном курорте Роза Хутор в Краснодарском крае сняли удивительный светящийся "портал".
Сняла невероятное явление одна из туристок во время спуска с горы 30 января. Кадры были опубликованы на странице kotiko_ kotiko в Instagram. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)
"Еду по горе и вижу световой портал в окружении тысячи кристаллов. Перестаю дышать от этой красоты. Они летают в воздухе, сверкают, а техника не может передать даже половины этого волшебства", – прокомментировала автор видео.
По словам синоптика Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игоря Кибальчича, атмосферное явление носит название субсолнце.
"Явление представляет собой вид бесцветного гало в форме вытянутого яркого пятна ниже линии горизонта, при наблюдениях в горах или с борта самолёта. Явление вызвано отражением солнечного света от многочисленных крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере (ледяные иглы, алмазная пыль, мелкие снежинки)", – рассказал он.
Кибальчич добавил, что совокупность кристаллов действует как большое зеркало, создавая виртуальное изображение солнца, которое появляется под горизонтом. Так же отражается солнце на поверхности воды.
MAGIC ✨ ⠀ Еду по горе и вижу световой портал в окружении тысячи кристаллов. Перестаю дышать от этой красоты 🤩 Они летают в воздухе, сверкают, а техника не может передать даже половины этого волшебства. ⠀ Это удивительное оптическое атмосферное явление - световой (или солнечный) столб. Отражение и преломление света на снежных кристаллах, если солнечный луч вдруг выходит из облаков. ⠀ В Сербии застали еще одно редкое атмосферное явление - гало, но разглядели его лишь на фото. Теперь я верчу головой чаще, в горах полно волшебства. ⠀ 🅼🅰🅶🅸🅲 ⠀ #чащевнебосмотри
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