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Невероятные подробности: как спасся Юдин из группы Дятлова

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Единственный выживший в перевале Дятлова Юрий Юдин рассказал, как его спасла болезнь. Всю оставшуюся жизнь он посвятил поискам причины трагедии и просил похоронить его рядом с погибшими друзьями.

Как пишет Газета, Юрий Юдин родился 19 июля 1937 года в селе Таборы Свердловской области. Отец, служивший связистом на фронте, погиб в 1942 году.

В документах Таборинского военного комиссариата глава семейства Юдиных значится без вести пропавшим в боях под Воронежем. К родственникам ненайденных солдат в годы Великой Отечественной войны относились с презрением, слово "пропал" приравнивали к "предал".

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Тем не менее, Юра старательно учился, окончил 10 классов с серебряной медалью. Еще в школе, на уборке картофеля, он получил ревмокардит — клиническое проявление ревматизма, при котором патологический процесс локализуется преимущественно в сердце. До похода с группой Дятлова Юра участвовал в шести походах, в том числе третьей категории сложности.

Группа Дятлова

Группа Дятлова

Архивное фото

От гибели Юру спасла болезнь — в первые дни похода у него воспалился седалищный нерв, из-за чего ему пришлось вернуться. "Уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней", — записал в походном дневнике Юра Дорошенко.

"Позавтракав, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь материалы для коллекции. Ничего кроме пирита да прожилок кварца в породе там не оказалось. Собирались долго: мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь", — добавил Коля Тибо-Бриньоль.

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Когда Юдин прощался с ребятами из группы Дятлова, Людмила Дубинина подарила ему плюшевого медвежонка. Юрий Юдин хранил его как талисман до конца жизни. Друзья предполагали, что именно поэтому Юдин так и не женился, его сердце осталось там, на перевале Дятлова, где погибла Дубинина. Юре первому пришлось опознавать тела погибших друзей и их вещи.

Невероятные подробности: как спасся Юдин из группы Дятлова

"Я считаю, что одежда и снаряжение участников вполне удовлетворяли требованиям, предъявляемым к участникам зимних походов. Единственным недостатком можно считать то, что группа не имела спирта, но это никакими инструкциями не предусмотрено", — сообщил он на допросе.

"Потом он всю жизнь маялся, приезжал каждый год 2 февраля в Екатеринбург на кладбище к ребятам и со слезами говорил: "Я должен был быть с вами", — вспоминал Сергей Соргин, один из организаторов работ по поиску группы студентов.

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После института Юдин был распределен в Соликамск, где работал на магниевом заводе. Там же, в Соликамске, он организовал турклуб "Полюс", продолжая дело Дятлова; работал заместителем главы города по экономике. О группе Дятлова он почти никому не рассказывал, многие его сотрудники или знакомые не догадывались, что он один из участников тургруппы. Юдин жил уединенной личной жизнью, без жены и детей, в Соликамске.

В 1971 году за верную службу заводу мужчине досталась трехкомнатная квартира. Жилплощадь с ним делили мать, сестра и ее ребенок. К 1975 году Юдин остался один. Узнав, что его коллеге дали на большую семью двухкомнатную квартиру, Юрий Ефимович предложил поменяться. Сделка состоялась. В новоприобретенном жилье турист и прожил оставшуюся жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уральский охотник Анатолий Степочкин утверждает, что однажды совершенно случайно узнал, что могло произойти с туристами на перевале Дятлова в 1959 году.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
перевал Дятлова
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Язин Михаил
Язин Михаил
Не понимаю почему пархатых из обоза интересует судьба туристов из группы Дятлова. Лучше про вальцмана что-нибудь напишите
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Язин Михаил, не понимаю, почему тебя интересует какой-то Вальцман?
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