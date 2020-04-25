Ненавидящий Украину депутат Госдумы заболел коронавирусом: он мог заразить Скабееву

Скандальный депутат нелегитимной Госдумы России от фракции КПРФ, украинофоб Леонид Калашников заразился коронавирусом.

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Как сообщает РБК, он сам подтвердил этот факт. Сейчас 59-летний председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ находится в больнице. По данным Telegram-канала НТВ, у него высокая температура, но к аппарату ИВЛ пациента пока не подключают.

"У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом", – рассказал Калашников.

По словам российского политика, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. "Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", – отметил Калашников, заверив, что ни с кем не контактировал во время карантина.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Mash, COVID-19 удалось не сразу диагностировать у одиозного российского депутата. С его слов стало известно, что как только он узнал о заражении личного водителя, то сразу самоизолировался и сделал несколько тестов. Все они дали отрицательный результат. Но 20 апреля Калашников решил подстраховаться и пройти компьютерную томограмму. Именно она подтвердила коронавирус и двустороннюю пневмонию.

Леонид Калашников

Примечательно, что депутат нелегитимной Госдумы мог заразить также своих коллег и пропагандистов программы "60 минут" Ольгу Скабееву и Евгения Попова, где он выступал на днях.

На Telegram-канале "Методичка" появилась хронология его появления на публике после того, как он, возможно, уже был инфицирован.

12 апреля – водитель Калашникова отвез его на тест на коронавирус.

14 апреля – Калашников посетил заседание Госдумы.

14 апреля – водитель депутата попал в больницу.

15 апреля – Калашников выступает в студии передачи "60 минут".

16 апреля – у водителя обнаружили коронавирус, Калашников уходит на карантин.

20 апреля – у Калашникова подтвердился COVID-19.

К слову, в эфире "60 минут" одиозный украинофоб выступал против запрета депутатам ходить на телевидение. С такой инициативой накануне выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, что Калашников является частым гостем в пропагандистских передачах Кремля. Там он обычно выступает с агрессивной антиукраинской риторикой.

Так, в июле скандальный депутат страны-агрессора заявил, что если Россия продолжит экспортировать газ в Европу через Украину, то на ее территорию придется ввести танки для охраны газопровода.

Кроме того, он признавался, что оккупанты не намерены выводить террористические группировки с Донбасса и возвращать Украине контроль над границей.

Также Калашников говорил, что Россия должна выдавать свои паспорта гражданам Украины в считанные дни, чтобы переманить всех "русских" оттуда к себе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Калашников озвучил наглый фейк о том, что Украина якобы несколько лет преследует жителей Донбасса из-за их русскоязычности, в связи с чем Россия должна признать независимыми временно оккупированные "Л/ДНР".

Кроме того, депутат Госдумы оскандалился заявлением о том, что Россия может рассмотреть вариант полной оккупации Донбасса по крымскому сценарию.

Украинофоб отличился еще одним невменяемым заявлением о том, что Украина должна отдать Харьков и Одессу России ввиду того, что они якобы всегда были "русскими".

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