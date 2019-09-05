Не ловить рыбу, не собирать грибы: эколог заявил об опасной зоне вблизи полигона в РФ

В 30-километровой зоне от полигона в Архангельской области (Россия), где произошел взрыв с выбросом радиоактивных веществ, не рекомендуется ловить рыбу, собирать ягоды и грибы.
"Там точно небезопасно", – сказал OBOZREVATEL сопредседатель российской экологической группы "Экозащита!" Владимир Сливяк.
Комментируя информацию об обнаруженных в Белом море металлических понтонах, которые "сильно фонят", он сказал: "Принципиально нового тут ничего нет. И так понятно, что в результате аварии был выброс радиации, было понятно, что он немаленький, учитывая, что в 30 километрах, в Северодвинске, радиоактивный фон вырос почти в 20 раз. Это просто не может быть из-за какого-то маленького выброса".
"С самого начала можно было предполагать, что вокруг этого полигона есть какие-то пятна, возможно, какие-то объекты, которые имеют повышенный уровень радиации. И это наверняка не последняя подобная находка", – добавил эколог.
По его словам, хорошо, что на месте проводятся какие-то замеры, и все же они не могут заменить полноценного исследования местности на предмет радиационного загрязнения. Как убежден эколог, эти работы должны были выполнить "виновники всего этого", а именно, министерство обороны России и корпорация "Росатом".
В то же время эколог напомнил: "Сразу же после аварии МЧС предлагало свою помощь, но их просто туда не пустили. Минобороны отказалось от их помощи и само ничего не делает, хотя могли бы организовать такие работы".
"Но вряд ли Минобороны будут что-то делать, раз до сих пор они ничего не делали", – сказал он.
По его словам, до сих пор без ответа остаются вопросы о том, "что именно попало в окружающую среду, какие радионуклиды, в каком количестве".
"В 30-километровой зоне вокруг этого полигона совершенно точно есть места, загрязненные радиацией. И то, что человек делал замеры, проходя по какой-то одной дороге, и ничего не нашел, ни о чем не говорит. Может быть, он прошел в ста метрах от пятна. Это не полноценное обследование территории", – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, что в сложившейся ситуации делать жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой зоне, эколог сказал: "Требовать информации от Минобороны, от "Росатома". Это единственное, что можно сделать. Вряд ли они могут самостоятельно обследовать 30-километровую зону".
Грибы в лесу, иллюстрация
http://xcook.info
Он также озвучил для них важный совет: "Неизвестно, какое это загрязнение, возможно, оно в воде. Последние данные указывают, что береговая зона загрязнена. Поэтому абсолютно точно не стоит где-то поблизости ловить рыбу или доставать из воды что-то еще. Я бы еще посоветовал и грибы с ягодами не собирать, поостеречься. Мало ли что, все может быть".
Как писал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории военной части. В результате погибли и пострадали люди.
Корпорация "Росатом" обнародовала список и фотографии атомщиков, которые погибли в результате взрыва под Архангельском.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Согласно версии корпорации "Росатом", взрыв на полигоне произошел из-за стечения факторов. Подобные трагедии якобы нередко происходят во время испытаний новых технологий.
По другой же версии, ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе.
В комментарии OBOZREVATEL
руководитель проекта энергетического отдела российского Greenpeace Рашид Алимов заявил: в результате взрыва в окружающую среду могли быть выброшены альфа и бета-частицы, опасные при попадании в дыхательные пути человека.
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