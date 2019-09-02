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3 сентября • обновлено в 01:32
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"Наверное, был я бухой": в России школьников поздравили "рюмкой водки", кальяном и ОМОНом. Видефакт

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Песни Григория Лепса и группы "Ленинград" на детском концерте, бесплатный кальян для школьников и бойцы ОМОНа, ворвавшиеся на школьную линейку – так в этом году отметили День знаний в разных регионах России.

О скандалах, произошедших в Российской Федерации в первый день учебного года рассказала "Газета.Ru".

Так, в поселке Новосинеглазово Челябинской области местные депутаты пригласили выступить кавер-группу "Сентябрь", которая, несмотря на то, что среди слушателей было очень много маленьких детей, исполнили песни, у которых стоит ограничение 16+ и 18+. Артисты спели песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе" и композицию группы "Ленинград" со словами: "Наверное, был я бухой". Видео со школьниками, которые наблюдали концерт возле дома культуры, быстро разлетелось по группам в соцсетях.

1 сентября в России

1 сентября в России

Газета.Ru

Мероприятие было организовано депутатом Челябинской городской думы Виталием Паутовым, который не считает себя виноватым в этом инциденте. "Да, я действительно пригласил "Сентябрь". Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи. Когда праздник уже закончился и почти все родители с детьми разошлись", — рассказал чиновник.

А в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа местная кальянная решила устроить акцию для школьников. В группе заведения в социальной сети организаторы разместили пост: "Всем школьникам с 1 по 3 сентября дарим кальян на фрукте". Однако ниже под звездочкой сказано, что акция действительна только для лиц старше 18-ти лет.

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Интересный формат линейки для школьников выбрали и в Санкт-Петербурге - там 540-я гимназия проводила линейку для учеников 2-10 классов на большой площади в ЦПКиО имени Кирова, куда в разгар праздника ворвались сотрудники ОМОНа. Как оказалось, это было показательное выступление перед учениками школы. Организацией этой части программы занималась заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В ГУ Росгвардии подтвердили, что именно их сотрудники участвовали в школьном мероприятии. Сотрудники ОМОНа показательно задерживали преступника перед собравшимися учениками.

В комментариях люди шокированы ситуацией.

"Наверное, был я бухой": в России школьников поздравили "рюмкой водки", кальяном и ОМОНом. Видефакт
"Наверное, был я бухой": в России школьников поздравили "рюмкой водки", кальяном и ОМОНом. Видефакт
"Наверное, был я бухой": в России школьников поздравили "рюмкой водки", кальяном и ОМОНом. Видефакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото с праздника 1 Сентября в одной из школ террористической "ДНР". На нем видно, что учебное заведение стало практически безлюдным.

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Тема
День знаний
Персона
Григорий Лепс
Место
Россия
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