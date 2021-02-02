Навальный на суде – о Путине: был Ярослав Мудрый, а у нас будет Владимир Отравитель трусов

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время выступления в Московском городском суде назвал президента России Владимира Путина "отравителем трусов".

Текстовую онлайн-трансляцию заседания вел Telegram-канал Медуза – LIVE. На нем рассматривалось ходатайство ФСИН об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный – до 3,5 года колонии минус 10 месяцев, которые обвиняемый провел под домашним арестом.

Политика обвиняют в несоблюдении условий испытательного срока по приговору 2014 года.

Во время своей речи оппозиционер уточнил, что его пытаются посадить по делу, по которому он уже был признан невиновным, и, которое, по словам Навального, Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) было признано сфабрикованным.

"Если мы откроем уголовное право, ваша честь, я надеюсь, вы делали это пару раз, мы увидим, что ЕСПЧ является частью (российской судебной системы) и его решения обязательны (к исполнению)", – заявил он, обращаясь к судье.

Он напомнил, что РФ частично признала данное решение и выплатила политику компенсацию.

"...сейчас 2021 год и меня до сих пор продолжают преследовать по этому делу. Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было. Кому-то хотелось, чтобы с момента пересечения границы я оказался арестантом. Причина этому – ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил", – сказал Навальный, имея в виду Путина.

По его словам, он нанес еще более серьезную обиду российскому президенту тем, что не спрятался и участвовал в расследовании собственного отравления.

"И мы доказали, что именно Путин совершил это покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в его бункере", – подчеркнул российский политик.

Навальный назвал главу РФ "чиновничком, которого случайно поставили на этот пост".

"Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы – убийство. В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов", – заявил он.

Навальный уточнил, что главное в нынешнем судебном процессе над ним – не то, чем он закончится для самого оппозиционера.

"Посадить меня несложно. Главное – то, для чего это происходит: чтобы запугать огромное количество людей", – сказал он.

При этом Навальный выразил уверенность в том, что данный процесс "не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться", поскольку "это не демонстрация силы, а демонстрация слабости".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".

Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии его арестовали на выездном заседании суда.