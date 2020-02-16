"Бесы, поубиваю!" Резник из Москвы шокировал родителей и друзей внезапной агрессией

Родители россиянина Ефима Ефимова, который устроил резню в московской церкви Святителя Николая, заявили, что в шоке от случившегося.

Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, знакомые охарактеризовали 26-летнего парня как тихого, спокойного, миролюбивого и верующего. Он, по словам друзей, даже никогда не дрался.

"Воробья не обидел бы! Никаких отклонений, как многие думают, все в порядке, обычный парень", – сказали родные о задержанном жителе Липецкой области.

Ефим Ефимов устроил резню в церкви в Москве Коллаж

Полицейские заявили, что обнаружили у Ефимова сверток с неизвестным "веществом растительного происхождения". В ближайшее время парню изберут меру пресечения.

Ефимов – сотрудник столичной строительной фирмы, у него несколько профессий: "сварщик, электрик, плиточник и другие", сообщила его мать. По словам женщины, ее сын работает посменно: "месяц работает – неделю дома, объект закончат – их отпускают", передает РБК.

Напомним, в результате инцидента в храме в центре Москвы пострадали двое человек. Злоумышленник с криками "Бесы, поубиваю!" начал резню прямо во время службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

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