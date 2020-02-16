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16 февраля • обновлено в 20:28
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"Бесы, поубиваю!" Резник из Москвы шокировал родителей и друзей внезапной агрессией

2.4т
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Родители россиянина Ефима Ефимова, который устроил резню в московской церкви Святителя Николая, заявили, что в шоке от случившегося.

Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, знакомые охарактеризовали 26-летнего парня как тихого, спокойного, миролюбивого и верующего. Он, по словам друзей, даже никогда не дрался.

"Воробья не обидел бы! Никаких отклонений, как многие думают, все в порядке, обычный парень", – сказали родные о задержанном жителе Липецкой области.

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Ефим Ефимов устроил резню в церкви в Москве

Ефим Ефимов устроил резню в церкви в Москве

Коллаж

Полицейские заявили, что обнаружили у Ефимова сверток с неизвестным "веществом растительного происхождения". В ближайшее время парню изберут меру пресечения.

Ефимов – сотрудник столичной строительной фирмы, у него несколько профессий: "сварщик, электрик, плиточник и другие", сообщила его мать. По словам женщины, ее сын работает посменно: "месяц работает – неделю дома, объект закончат – их отпускают", передает РБК.

Напомним, в результате инцидента в храме в центре Москвы пострадали двое человек. Злоумышленник с криками "Бесы, поубиваю!" начал резню прямо во время службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Москва
Теги
Новости России церковь нападение
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Ефимка про Украину наслушался и пошел ......Фанат Гордона между прочим!
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Он Алекс
Он Алекс
Minaev Alexey, российский ты троль стрелочник, у тебя дегенерат ничего не получится ::)))
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да ладно. Нормальный такой парень. Борется с бесами. А в свободное время курит чудо-траву.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Истинный Кацaп! Высокодуховный и скрепный!
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Он Алекс
Он Алекс
Minaev Alexey, хватает 10 минут новостей с на России , если не на улице расстреляют семью с ребёнком, то телка с отрезанной головой ребёнка по Москве гуляет или ауешники забьют кого-то на Урале ..
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кацaп Кацaпыч, ой накаркаешь.......недельку новостей с Украины подождем, брат ? ;-)
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