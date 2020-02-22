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22 февраля • обновлено в 18:19
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Кондратюк резко высказался по примирению России и Украины

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Если Украина будет стремиться наладить отношения с Россией и закончить войну на Донбассе любой ценой, это придется сделать на условиях Кремля.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский продюсер Юрий Кондратюк. По его словам, после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано (полную версию интервью читайте тут).

"С агрессором – или сопротивление, или – мир на условиях России. Это если Украина будет стремиться к миру любой ценой. Да, сложно подогревать международное давление на РФ, потому что продажные западные политики сопротивляются, но их надо дожимать. Иначе наше достоинство очень быстро будет растоптано моторизованной бригадой, которая придет в Мариуполь из Крыма под российскими флагами. Они увидят, что у нас нет сопротивления, значит мы никому не нужны, в первую очередь себе", – уверен он.

Конфликт России и Украины

Конфликт России и Украины

По его словам, наоборот с Россией нужно было разорвать все отношения, в том числе и дипломатические, еще в 2014 году.

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"Возвращать людей, которые безнаказанно сидят на ее территории и военнопленных нужно, и это надо делать при любых отношениях с Россией. То, что они освободили десятки людей – молодцы, но с Россией нельзя идти на потепление никак. За последние месяцы пропали наши заявления о войне, о Крыме, жуем там через слово. Это неправильно, потому что Европа забудет. А если кто-то думает, что если мы перестанем говорить о войне, то улучшим инвестиционный климат – это очень наивно", – заверил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе удастся закончить в течение пяти лет – до следующих выборов президента 2024 года. Об этом он сказал в интервью модератору Мюнхенской конференции по безопасности, американской журналистке Кристиан Аманпур, отвечая на ее вопрос, не жалеет ли он о своем решение уйти из телевиденья в политику.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Игорь Кондратюк
Место
Украина
Теги
Новости России Донбасс
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сказал бф прямо - только если Украина декоммунизируется, только тогда будет жить долго и счастливо... пришла пора исправить преступления комуняк, и вернуться у своим историческим национальным пенатам...
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Селезнев Вадим
Селезнев Вадим
Кондратюк просто молодец...Ватникам привет...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Селезнев Вадим, привет. Я ватник, а ты кто?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Селезнев Вадим, Дб...Бл...!))
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