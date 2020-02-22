Если Украина будет стремиться наладить отношения с Россией и закончить войну на Донбассе любой ценой, это придется сделать на условиях Кремля.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский продюсер Юрий Кондратюк. По его словам, после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано (полную версию интервью читайте тут).

"С агрессором – или сопротивление, или – мир на условиях России. Это если Украина будет стремиться к миру любой ценой. Да, сложно подогревать международное давление на РФ, потому что продажные западные политики сопротивляются, но их надо дожимать. Иначе наше достоинство очень быстро будет растоптано моторизованной бригадой, которая придет в Мариуполь из Крыма под российскими флагами. Они увидят, что у нас нет сопротивления, значит мы никому не нужны, в первую очередь себе", – уверен он.

Конфликт России и Украины

По его словам, наоборот с Россией нужно было разорвать все отношения, в том числе и дипломатические, еще в 2014 году.

"Возвращать людей, которые безнаказанно сидят на ее территории и военнопленных нужно, и это надо делать при любых отношениях с Россией. То, что они освободили десятки людей – молодцы, но с Россией нельзя идти на потепление никак. За последние месяцы пропали наши заявления о войне, о Крыме, жуем там через слово. Это неправильно, потому что Европа забудет. А если кто-то думает, что если мы перестанем говорить о войне, то улучшим инвестиционный климат – это очень наивно", – заверил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе удастся закончить в течение пяти лет – до следующих выборов президента 2024 года. Об этом он сказал в интервью модератору Мюнхенской конференции по безопасности, американской журналистке Кристиан Аманпур, отвечая на ее вопрос, не жалеет ли он о своем решение уйти из телевиденья в политику.

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