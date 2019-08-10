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На митинге в Москве образовалась давка на входе: зрелищные фото и видео

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В Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму случилась давка на входе.

Несмотря на то, что проспект Сахарова, где проходит митинг, и так уже заполнен, огромная очередь не уменьшается. Фото и видео публикуют в соцсетях очевидцы.

По информации местных СМИ, через рамки прошло уже более 7,5 тысяч человек, но, несмотря на дождь, люди продолжают стягиваться.

Очередь при входе на митинг в Москве 10 августа

Очередь при входе на митинг в Москве 10 августа

MDK

Кроме того, из-за того, что все спешат на митинг, в московском метро также образовались огромные очереди.

Допускается, что не все успеют пройти до 16:00. Митинг должен завершиться именно в это время.

Очередь при входе на митинг в Москве 10 августа

Очередь при входе на митинг в Москве 10 августа

Baza

К каждой рамке прикрепили камеру

К каждой рамке прикрепили камеру

"Знак"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму был замечен украинский флаг.

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Войти то успеют,да не все успеют выйти.)))
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