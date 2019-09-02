На курорте в Турции у россиянки вырезали органы: появились подробности

У 16-летней россиянки, которая умерла в турецкой Аланье, действительно изъяли часть органов.

Информацию подтвердили в Минздраве Турции в ответ на запрос "ТВК Красноярск". Органы изъяли для того, чтобы провести посмертные токсикологические и гистопатологические исследования.

По информации ведомства, тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства.

"Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и доставляются семье по запросу", – поясняет в письме региональный директор по здравоохранению Унал Хюлюр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родители заподозрили, что у девочки якобы изъяли внутренние органы. Врачи уверили – подросток поступил в тяжелом состоянии, а информация об изъятии органов – клевета.

Семья Ланшаковых в начале июля отправилась в Турцию. На девятый день подросток пожаловался на боль в животе и был доставлен в частную клинику. Оттуда его, по словам родителей, перенаправили в другое учреждение, где диагностировали острый аппендицит.

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