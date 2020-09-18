"Плевать на них, на эти санкции", – громогласно заявил Владимир Путин, рассуждая в марте 2020 года о европейских санкциях в связи с аннексией Крыма и вооружённым конфликтом на Донбассе.

Однако упорство, с которым Москва пытается снять их шестой год подряд, говорит об обратном. Финансы в РФ поют романсы, особенно сейчас, когда критически упал спрос и цены на газ и нефть. В федеральном бюджете образовалась чёрная дыра размером с "Газпром" и "Роснефть", которую надо срочно "заткнуть". Владимиру Путину ничего не остаётся, как умолять Запад снять санкции.

На днях стало известно, что российский президент выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Руководитель департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что сие значимое событие состоится во вторник, 22 сентября. "С учётом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", – сказала она. Работа будет выстраиваться преимущественно в дистанционном формате, членами делегации станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и помощник президента Юрий Ушаков.

Всего в делегацию России войдут десять человек, и все они хорошо известны мировой общественности. В частности, Леонид Слуцкий был замешан в громком секс-скандале, который разразился в стенах Госдумы. В феврале 2018 года несколько журналисток из парламентского пула обвинили депутата в сексуальных домогательствах. Леонид Слуцкий (женат, есть взрослая дочь от первого брака) всё отрицал, пока не была опубликована расшифровка аудиозаписи его разговора с сотрудницей Би-би-си Фаридой Рустамовой. Во время разговора о международной политике депутат называл журналистку "зайчуткой" и активно хватал за интимные места.

"Неожиданно в ходе разговора Слуцкий сменил тему беседы и предложил: „Зайчутка, может, тебе бросить на это BBC? Я тебя возьму куда-нибудь“. [...]

— У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.

— Брось его.

— Не хочу.

— Почему?

— Я хочу за него замуж.

— Отлично, будешь его жена, а моя любовница…"

Шумел камыш, деревья гнулись…

Информационный шум в России поднялся большой, однако секс-скандал закончился для Леонида Слуцкого… ничем. Как говорят в народе, как с гуся вода. Депутат как занимал должность главы комитета Госдумы по международным делам, так и занимает её по сей день.

В рядах тех, кто активно защищал Леонида Слуцкого от жертв сексуальных домогательств, оказалась даже глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Тамара Плетнева заявила: "Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. [...] Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду".

Ещё один участник российской делегации — Константин Косачев, который в 2019 году был замешан в визовом скандале. Тогда посольство США в Москве не выдало визы членам делегации Сергея Лаврова, собиравшимся на очередную Генассамблею ООН. Помимо Константина Косачева, не получили визы упомянутый нами ранее героя-любовник, а также ещё восемь сотрудников МИД РФ. В американском посольстве заявили, что россияне нарушили срок подачи документов. Российские дипломаты своей ошибки не признали, зато воспользовались ситуацией, чтобы из ничего раздуть дипломатический скандал.

Если говорить о Сергее Лаврове, то он давно просится на пенсию. То ли из-за усталости, то ли из-за того, что не хочет войти в историю, как дипломат, который зачитывал с международных трибун постыдные кремлёвские нарративы. Но его не отпускают, так как в РФ, откуда толпами сбегают ценные кадры, зверствует кадровый голодомор.

Не Марию Захарову же, в самом деле, ставить министром. Из-за её хамского поста в Facebook, когда она сравнила президента Сербии с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт", которая заявилась на допрос без нижнего белья и перекладывала ногу на ногу, шокируя полицейских, Сергею Лаврову и Владимиру Путину пришлось лично приносить двойные извинения.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [поста Захаровой] это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", – сказал Александр Вучич.

Президент Сербии сделал вид, что инцидент с Россией исчерпан, однако вслед за этим Республика Сербия отказалась от совместных с Минском и Москвой военных учений "Славянское братство – 2020". Они должны были стартовать 10 сентября в Беларуси.

Если вкратце, такая вот делегация будет представлять интересы России на 75-й Генассамблее ООН. Но понятно, что её рядовые члены — просто пешки. Первую скрипку играет исключительно Владимир Путин, который 22 сентября выступит с видеообращением.

Российский президент анонсировал, что основное внимание в своём выступлении сосредоточит на вызове, брошенном миру коронавирусом COVID-19. Правда, он забыл добавить, что Россия сама стала вызовом для всего мира во время пандемии. В то время как мир боролся с первой волной, Москва лоббировала принятие в рамках Генассамблеи ООН своего варианта "Декларации о солидарности ООН в период угрозы COVID-19". Если оставить в стороне весь тот пафос, который сочинили российские дипломаты, то основная идея документа сводилась к отмене международных санкций — как с самой России, так с российских сателлитов, кроме введённых Совбезом ООН, где Москва активно блокирует невыгодные ей решения, используя право вето.

Таким образом, в очередной раз стоя на трибуне ООН, Россия попытается разогнать нарратив о том, что перед лицом смертельной угрозы Западу нужно забыть о санкциях, российской агрессии против Украины, проблемах Донбасса и Крыма, тысячах загубленных человеческих жизней и объединиться в едином порыве с Кремлем. А если нет, то новые жертвы пандемии будут на совести США, ЕС и, вообще, всего мирового сообщества, а не России.

Обращаясь к Западу о примирении и объединении в борьбе с коронавирусом, Кремль на практике действует в противоположном направлении. Во-первых, никуда не делись ни российские бомбардировщики над Атлантикой, ни "силовое тестирование" обороны НАТО в Баренцевом и Норвежском морях, а также вблизи Аляски.

Во-вторых, Кремль продолжает греметь оружием. В начале апреля Россия провела серию военных учений в Крыму, Бурятии, Средиземном море. В сентябре пройдёт командно-штабное учение "Кавказ-2020", в частности, на территории Южного военного округа, куда входит оккупированный Крым. Россия анонсировала участие 100–120 тыс. солдат, 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолётов, 250 вертолётов, 50 кораблей и пять подводных лодок — всё это на оккупированном россиянами Крымском полуострове и в непосредственной близости к материковой Украине.

В-третьих, российские войска продолжают активные боевые действия на Донбассе, игнорируя договорённости "нормандской четвёрки". Показательно, что накануне "нормандской встречи" советников в Берлине в 14:15 четверга, 10 сентября, оккупанты начали обстрел украинских позиций вблизи населённого пункта Шумы, где должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ. По данным штаба операции Объединённых сил, обстрел вёлся из стрелкового оружия, и был прицельным.

Как и прежде, Москва рассматривает Генассамблею ООН, как одно из событий, на полях которого может состояться предложенный Путиным саммит "пятёрки" постоянных членов Совбеза ООН.

После исключения России из "Большой восьмёрки", Кремль безуспешно пытается найти альтернативу и показать, что готов вернуться к нормальному цивилизованному общению. В частности, Москва пыталась привлечь мировых лидеров к участию в конференции "Ялта-1945: уроки истории", приуроченной к 75-летию Ялтинской конференции. Владимир Путин не оставляет надежд пересмотреть итоги конференции лидеров антигитлеровской коалиции, определившей облик послевоенного мира — сейчас он трещит по швам благодаря усилиям Кремля.

И это — не единственная попытка РФ вернутся на международную арену. Многочисленные поползновения объединяет одно — все они оказались безуспешными. Россия забывает, что должна заслужить начало диалога с мировыми лидерами, продемонстрировав реальные действия по деоккупации Крыма и прекращению войны на Донбассе.

Пока рано об этом говорить.

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